Al Bano e Vittorio Sgarbi sono intervenuti durante il concerto omaggio per Franco Battiato, tenutosi all’Arena di Verona. “Invito al viaggio” era il titolo della serata evento che ha visto salire sul palco decine di artisti (amici e colleghi) del cantautore, scomparso il 18 maggio scorso. Ma, durante il live, sul palco sono stati invitati anche Al Bano e Vittorio Sgarbi per un discorso e un breve intervento. L’intenzione era ricordare l’amico e artista ma buona parte del pubblico dell’Arena di Verona, ha iniziato a protestare, con fischi e (ahimé) anche insulti.

Imbarazzo palese da parte del cantante di Cellino che ha preso con difficoltà la parola:

“Scusate, buonasera… Se sono qua la colpa è sua e anche mia… Vorrei dedicarvi una poesia, vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei fare tutto quello che ho in mente di fare, ma la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato, facendo la gioia di parecchi di voi”

Ha poi passato il microfono Sgarbi che ha liquidato i presenti in poche battute:

“Saluto mia sorella e tanto mi basta… E a quelli che mi insultano dicono… Siate felici”

Al Bano –a fine agosto ospite de La Notte della Taranta 2021– ha poi provato a ironizzare, senza successo:

“Ci sono molti americani stasera qua tra di noi? Perché onestamente non riesco a capire se questo suono è americano o è italiano… Gli americani quando c’è gioia fischiano, siccome non abbiamo fatto niente di speciale se non essere presenti con voi e condividere questa meravigliosa serata… Abbraccio tutti quanti voi e buon autunno”.

Potete vedere il video di quanto accaduto qui sotto.

Un momento decisamente imbarazzante e fuori luogo. Perché, per quanto possano non esserci simpatie nei confronti dei protagonisti di questa vicenda, gli insulti e i fischi -soprattutto se senza motivo- hanno rovinato un momento di una serata di festa e gioia, di ricordo e affetto verso un artista eterno come Battiato.

Tra gli artisti e cantanti presenti sul palco ricordiamo Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Morgan, Jovanotti, Subsonica Saturnino, Alice, Vasco Brondi e Francesco Bianconi.