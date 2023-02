Al Bano sarà ospite stasera, 8 febbraio, della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Il cantante sarà sul palco del Teatro Ariston insieme ad altri due grandi protagonisti della musica italiana, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Sarà l’occasione per ascoltare alcuni dei più grandi successi del cantautore che, fra pochi giorni, partirà in giro per l’Italia con il tour “È la mia vita”. A seguire tutte le informazioni sui live che, come anticipa lo stesso Al Bano, non saranno tutti uguali:

Non ho un copione fisso, secondo quello che capto dal pubblico nasce il mio spettacolo. È il pubblico il mio vero copione.

18 febbraio 2023 – Alessandria, Teatro Alessandrino

03 marzo 2023 – Catania, Teatro Metropolitan

28 marzo 2023 – Torino, Teatro Colosseo

31 marzo 2023 – Milano, Teatro Dal Verme

04 aprile 2023 – Roma, Teatro Olimpico

12 aprile 2023 – Genova, Politeama Genovese

15 aprile 2023 – Aprilia (LT), Teatro Europa

09 maggio 2023 – Bologna, Teatro Celebrazioni

Al Bano vanta, nella sua carriera, 26 dischi d’oro, 8 di platino e si esibirà a teatro con lo spettacolo “È la mia vita” che debutta il 18 febbraio al Teatro Alessandrino di Alessandria per poi toccare tutte le regioni d’Italia. Il concerto del cantante pugliese ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi da da Nel sole – con un milione e trecentomila copie vendute – a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, fino ad arrivare alle hit più recenti. Al Bano sarà accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia.