Aiello, tour 2022: tutte le date e città, primo concerto il 27 aprile (info biglietti)

Aiello è pronto a partire con il suo primo tour. Mercoledì 27 aprile 2022, infatti, partirà con una serie di concerti nei club d’Italia, fino a inizio giugno.

Venerdì 29 aprile, inoltre, uscirà il nuovo singolo del cantante, Paradiso, prima traccia inedita rilasciata dopo la pubblicazione del disco “Meridionale”, uscito a marzo 2022 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Ora”.

Mercoledì 27 aprile 2022 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Sabato 30 aprile 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Lunedì 02 maggio 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall

Giovedì 12 maggio 2022 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 | MILANO | Fabrique

Lunedì 30 maggio 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Martedì 31 maggio 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Sabato 04 giugno 2022 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Domenica 05 giugno 2022 | ROMA | Atlantico Live

Aiello, Tour 2022, concerti, info biglietti

Per informazione sui biglietti, potete visitare il sito www.vivoconcerti.com o cliccare qui. Numerosi, ad oggi, i soldi out annunciati. Tutte le date, infatti, vedono biglietti esauriti ad eccezione della seconda data al Tuscany Hall di Firenze, nella seconda tappa al Fabrique di Milano e, infine, domenica 5 giugno all’Atlantico Live di Roma.

Aiello, cantante, Biografia

Aiello è cosentino di nascita e romano di adozione. Dall’inizio della sua carriera, ha sottolineato la sua intenzione di “contaminare i generi” musicali. Cresciuto a “pane e soul”, ha da sempre spaziato dall’indie al pop cantautorale. Si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie ad alcuni singoli di successo come “Arsenico”, “La mia ultima storia”, “Vienimi a ballare”, “Che canzone siamo”, che gli sono valsi dischi d’oro e di platino. Appartiene all’album di esordio “Ex Voto”, la canzone “Festa” candidata nel 2020 alla 65° edizione del David di Donatello. Nel 2021, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano “Ora”, disco d’oro. Attualmente è in pieno viaggio creativo, sta scrivendo musica nuova, nel mentre si prepara al suo primo tour nei club, in partenza mercoledì 27 aprile 2022.