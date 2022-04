Paradiso è il titolo del nuovo singolo di Aiello, disponibile in radio, download e streaming dal 29 aprile 2022.

Di cosa parla “Paradiso”, il nuovo singolo di Aiello? La canzone racconta gli inizi di una storia, quando l’entusiasmo e la fiducia si scontrano con la paura di farsi del male e il tentativo vano di frenare la corsa del cuore.

Ad anticipare il significato del brano è stato lo stesso cantautore, che ha collezionato oltre 195 milioni di streaming audio video in questi anni. Ecco le sue parole:

“Questa canzone racconta dei primi imbarazzi, le prime volte che mangi mentre parli, che ridi mentre bevi, che chiedi se è tutto ok mentre fai l’amore – forse il momento più bello di una storia, l’innamoramento. Al di là del tempo e del finale, in ogni storia che nasce e che muore, ti ricorderai sempre di quella notte in cui hai risposto: ‘sono in Paradiso’”