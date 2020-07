Ed Sheeran e le rivelazioni del suo passato tra alcol, cibo spazzatura e cocaina

Di Massimo Galanto lunedì 27 luglio 2020

Il cantautore racconta quello che ha vissuto durante il tour mondiale 2014-15

Ed Sheeran ha rivelato come la sua "personalità molto dipendente" lo abbia portato ad abbuffarsi di cibo e alcol all'inizio del suo successo. Parlando a un convegno online sull'ansia e sul benessere, il cantautore britannico ha affermato di aver sofferto di attacchi di panico e di odiare il modo in cui si è preso cura di se stesso mentre diventava famoso. La popstar ha parlato di un periodo particolarmente duro affrontato durante il tour mondiale 2014-15, raccontando che beveva tutta la notte sul pullman che lo portava da un'arena all'altra per poi crollare nel sonno e riemergere per salire sul palco:

Volevo rimanere sveglio e bere tutta la notte e poi dormire sull'autobus. Facevo lo spettacolo, bevevo di nuovo sull'autobus e non ho visto la luce del sole forse per quattro mesi.

Ed Sheeran ha raccontato, inoltre, che ad un certo punto è diventato "triste". Ma non c'era solo l'acol tra le sue dipendenze; anche "lo zucchero, le cose dolci, il cibo spazzatura, la cocaina".

Sheeran ha spiegato, poi, di dovere a sua moglie Cherry l'adozione di uno stile di vita più sano che lo ha aiutato a cambiare vita:

Si allena molto, quindi ho iniziato a correre con lei. Mangia in modo abbastanza sano, quindi ho iniziato a mangiare in modo abbastanza sano. Non beve tanto quindi ho cominciato a non bere.

Infine, a proposito dell'accoglienza del suo ultimo album, No. 6 Collaborations Project, Ed Sheeran, che al momento si è preso una pausa per dedicarsi alla passione della pittura, ha detto: