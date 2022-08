Aespa: Girls è il loro nuovo album

Le Aespa, girl band sudcoreana formata da Karina, Giselle, Winter e Ningning, nuove rappresentanti del K-Pop nel mondo, hanno conquistato anche gli Stati Uniti con il loro ultimo album, Girls, che si è piazzato in terza posizione nella prestigiosa Billboard 200.

L’album delle Aespa è uscito anche in Italia, disponibile in formato fisico dallo scorso 22 luglio. Il cd è disponibile in tre diversi formati tra i quali un’edizione speciale digipack contenente una cover diversa e 2 photocard.

Nel disco, sono presenti i singoli Black Mamba, hit del gruppo pubblicata nel 2020, e Life’s Too Short, il loro primo singolo in lingua inglese che ha raggiunto la Top 40 della radio airplay chart negli Stati Uniti. La title-track, Girls, invece, è diventata virale su TikTok grazie alla coreografia creata dal gruppo.

Nel corso della loro giovane carriera, le Aespa hanno battuto anche un altro record per quanto riguarda il genere K-Pop: la girl band, infatti, detiene il record del più alto numero di pre-ordini nella storia, riguardante un gruppo K-Pop, grazie a 1,6 milioni di unità.

Tra i riconoscimenti che hanno ricevuto in questi anni, da citare, un MTV Europe Music Award nel 2021 nella categoria Best Korean Act, quattro Asia Artist Awards, due Gaon Chart Music Awards, quattro Golden Disc Awards, un iF Product Design Award, tre Korean Music Awards, quattro Melon Music Awards, un Mnet Asian Music Award e due Seoul Music Awards.

La rivista Forbes le ha inserite nell’elenco delle 40 celebrità più potenti della Corea del Sud nel 2021 e nell’elenco delle persone di età inferiore ai 30 anni più influenti in Asia nel 2022.

Aespa – Girls: tracklist

1. Girls

2. Illusion

3. Lingo

4. Life’s Too Short

5. ICU

6. Life’s Too Short (English Ver.)

7. Black Mamba

8. Forever

9. Dreams Come True