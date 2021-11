E’ andato in onda l’atteso concerto di Adele, One Night Only, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo disco, 30, disponibile da venerdì 19 novembre 2021. Un evento unico per la promozione dell’album che ha visto un live della cantautrice inglese e un’intervista con Oprah Winfrey. Ecco tutte le informazioni, come è stato il concerto e le dichiarazioni dell’artista.

“È l’assoluto onore della mia vita, piccolo, averti qui stasera” ha commentato Adele, rivolgendosi al figlio, presente tra il pubblico e per la prima volta spettatore di un suo concerto, sebbene più intimo e riservato del solito. Durante la performance, c’è stata anche la richiesta di matrimonio da parte di un uomo, verso la sua ragazza, Ashley. Dopo il “Sì” di risposta, ecco le note di “Make You Feel My Love”. Lacrime e gioia dei due protagonisti.

“Grazie a Dio ha detto di sì, perché non sapevo a chi avrei cantato questa canzone dopo”, ha ironizzato Adele.

Adele e il divorzio

Attualmente non è prevista una messa in onda dello speciale della CBS, in Italia, ma vi riportiamo alcuni dei passaggi chiave di quanto accaduto e dell’intervista. A partire dalla riflessione sul matrimonio finito:

Sono stata ossessionata da una famiglia unita per tutta la mia vita perché non arrivo da una così” ha spiegato Adele, spiegando che il padre aveva abbandonato casa quando lei aveva solo due anni.

“Fin da molto giovane mi sono ripromessa che, quando avessi avuto figli, saremmo rimasti insieme. E ci ho provato per molto, molto tempo. Prendo il matrimonio molto sul serio… e sembra che non lo faccia ora. Quasi come se l’avessi mancato di rispetto sposandomi e poi divorziando così velocemente. Sono imbarazzata perché è stato così veloce”

Il divorzio è avvenuto nel 2018 e la coppia è stata insieme (incluso il periodo prima delle nozze) per 8 anni.

Si è resa conto della sua infelicità, in maniera del tutto casuale, dopo uno di quei test che si trovano sui giornali e sulle riviste. Era in compagnia, in quel momento.

Di fronte a una delle domande poste, “C’è qualcosa che nessuno sa di te?” lei ha risposto, davanti ai suoi amici: “Non sono davvero felice. Non sto vivendo, sto solo arrancando. ”

“Sono rimasti tutti senza fiato”, ha ricordato. “Da quel momento, ero tipo ‘Cosa sto facendo? Per cosa lo sto facendo?'”

Nonostante la separazione, i due hanno un figlio in comune -Angelo- e Simon Konecki abita vicinissimo, nella stessa via. Resta, infatti, un grande affetto e una riconoscenza che Adele non tarda a sottolineare apertamente:

“A quel tempo nella mia vita, ero così giovane e penso che avrei potuto avere tutto. Avrei potuto facilmente percorrere alcuni percorsi rischiosi e autodistruggermi dall’essere così sopraffatto da tutto ciò. Ma lui è entrato nella mia vita ed è stata la persona più stabile che avessi mai incontrato fino a quel momento“

Alla domanda della Winfrey sul perché avesse rivelato così tante informazioni personali nei suoi testi, Adele ha spiegato che voleva rassicurare le persone che stanno attraversando esperienze simili.

“La musica mi aiuta in molte situazioni e vorrei fare lo stesso per le persone… per ricordare che non sono sole. Ci sono stati momenti in cui stavo scrivendo il disco, o ascoltavo qualcosa e pensavo: ‘Potrebbe essere un po’ troppo privato’. Ma niente è così spaventoso come quello che ho passato negli ultimi due o tre anni a porte chiuse. Quindi non ho paura”.

Adele ha perso circa 45 chili negli ultimi anni e ha spiegato il motivo che l’ha portata a questa decisione, sottolineando che riguardava “principalmente” il controllo della sua ansia.

“Ho avuto gli attacchi di ansia più terrificanti dopo aver lasciato il mio matrimonio. Mi hanno paralizzato completamente e mi hanno reso così confuso perché non sarei stato in grado di avere alcun controllo sul mio corpo. Ciò ha davvero contribuito a farmi stare bene”

Dopo aver notato che la sua ansia si è attenuata in palestra, ha iniziato ad andare ogni giorno.

Riguardo alle polemiche o commenti legati al suo peso, ha concluso:

“Non sono scioccata o turbata perché il mio corpo è stato oggettivato per tutta la mia carriera. O sono troppo grande o troppo magra. Ma non è mio compito convalidare il modo in cui le persone si sentono riguardo ai loro corpi. Mi dispiace che qualcuno si senta orribile con se stessi – ma non è il mio lavoro. Sto cercando di sistemare la mia vita. Non posso aggiungere un’altra preoccupazione”

Adele, le canzoni interpretate in concerto e “Hold on”, il nuovo singolo

Durante il concerto, Adele ha presentato in anteprima tre nuove canzoni del suo prossimo album, 30 – I Drink Wine, Love Is A Game e Hold On.

Winfrey ha preso ad esempio quest’ultimo brano, citando parte del testo che dice: “Sono un tale disastro / Più ci provo, regredisco / Sono il mio peggior nemico / In questo momento odio davvero essere me stessa“.

Adele ha detto che spesso si sentiva così durante il suo divorzio – e le sue amiche le dicevano di “tenere duro”.

“È stato estenuante cercare di andare avanti. È un processo – il processo di un divorzio, il processo di essere un genitore single, il processo di non vedere tuo figlio ogni singolo giorno. Non era affatto un piano che avevo quando sono diventata mamma”.

Cliccando qui potete vedere l’esibizione live di “Hold On”