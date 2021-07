Si attende da tanto (troppo) tempo il ritorno di Adele, più volte annunciato e poi rivelatosi un buco nell’acqua. La cantante sembrava essere pronta a tornare nel 2020 ma la pandemia avrebbe modificato i suoi piani, spingendo la cantante a rinviare l’atteso comeback musicale. Ma adesso, in queste ore, ecco arrivare una notizia decisamente interessante: Adele è pronta per una residenza a Las Vegas?

Un account, che in precedenza aveva previsto l’annuncio della residenza di Celine Dion rivelatosi poi reale, ha rivelato che la cantante di “Rolling in the Deep” potrebbe sbarcare in una serie di concerti a Las Vegas direttamente da gennaio 2022.

“Avevamo condiviso l’anticipazione che Celine Dion avrebbe fatto una residenza al Resorts World un anno prima che fosse annunciato ufficialmente, ora abbiamo un’altra voce succosa: anche Adele è prevista per una residenza al Resorts World. Adele ha girato intorno a una possibile residenza di Las Vegas da un po’ di tempo, è stata avvistata anche mentre controllava Park MGM a un certo punto. Ma abbiamo sentito che Resorts World ha finalmente ottenuto l’Ok per lavorare con questa pluripremiata cantante. Ci risulta che la sua residenza potrebbe iniziare fin dal mese gennaio 2022. Adele era una volta in trattative con il resort Wynn per una residenza e presumibilmente avrebbe guadagnato $ 500.000 a spettacolo. Ci aspettiamo che Resorts World abbia raggiunto un accordo ancora più redditizio”

L’account ha anche twittato, dopo l’entusiasmo dei fan su Twitter, scrivendo: “Ricordate quello spazio vuoto sul muro al Resorts World? È Adele. Si dice che la residenza inizi a gennaio 2022”

E la residenza a Las Vegas della cantante molto probabilmente include anche il suo ritorno alla musica, con un disco che potrebbe uscire entro la fine del 2021, in tempo per poter dare il via alla serie di concerti nella sempre più attraente Las Vegas.

Adele e “la paura” dei concerti, Las Vegas sarebbe la soluzione perfetta

L’ultimo concerto di Adele, nel giugno 2017, è stato per 97.500 fan allo stadio di Wembley. La cantante ha parlato a lungo dei suoi problemi con la paura del palcoscenico e dell’esibirsi di fronte a grandi folle.

Ma la residenza di Las Vegas potrebbe essere la soluzione migliore per lei, dato che il locale ha una capienza massima di appena 5.000 persone.

Durante l’ultimo tour di Adele ha anche parlato di come non fosse entusiasta di esibirsi in giro per il mondo in futuro, poiché preferirebbe rimanere in un posto per il bene del figlio Angelo.

E una residenza quale occasione migliore per non doversi spostare in giro per il mondo e conciliare così anche il suo ruolo di madre?