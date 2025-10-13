Addio a Thommy Price (1956–2025): il battito rock tra Joan Jett e Billy Idol

È morto a 68 anni il batterista Thommy Price, per quattro decenni con Joan Jett & The Blackhearts e al fianco di Billy Idol nell’epoca d’oro di Rebel Yell. Le parole di Jett e Idol e una carriera costellata di session celebri.

La notizia della morte di Thommy Price, 68 anni, è stata annunciata dalla moglie Stefunny: “Marito devoto, padre orgoglioso, batterista e songwriter potente”.

Una grave perdita per il power rock internazionale che lo ammira come batterista innovativo e creativo, capace sempre di aggiungere qualcosa di proprio alle canzoni che era chiamato a interpretare.

Thommy Price, con Joan Jett e Billy Idol

A piangerlo sono soprattutto Billy Idol, che aveva condiviso con lui l’enorme successo mondiale di Rebel Yell e Joan Jett con la quale aveva condiviso oltre trent’anni di storia comparendo a tempo pieno nei suoi Blackhearts.

Joan Jett lo saluta come “il battito, l’impulso, la compulsione ruggente della band per quasi quarant’anni, avrebbe dovuto essere con noi anche nella cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame del 2015, lo avrebbe meritato almeno quanto me per tutto quello che ha saputo dare al mio sound…”

Anche Billy Idol rimarca il suo apporto decisivo: “Nel 1983 arrivò all’ultimo minuto e lasciò una sua impronta definitiva su Rebel Yell e poi ancora in tour su Rebel Yell e Whiplash Smile. Un contributo fondamentale, alle mie canzoni e alla mia vita in un momento decisivo che mi ha aiutato a definire chi sono e chi sarei stato…”

Carriera, stile, session

Nato a Brooklyn nel 1956, Thommy Price incarna l’artigianato del batterista rock: tempo granitico, pocket profondo, energia senza manierismi, ruvido con sprazzi di classe straordinaria e tempi molto innovativi.

Oltre ai Blackhearts (1987–2017), orbitano nel suo curriculum Scandal, Mink DeVille, Love Crushed Velvet e session con Roger Daltrey, The Waterboys, Blue Öyster Cult, The Psychedelic Furs, Ronnie Spector, Debbie Harry. Una figura capace di servire la canzone senza sovrastarla, lasciando firme riconoscibili nel drive e nel sound dei rullanti.

Thommy Price, il “drummer’s drummer”

Nel lessico dei colleghi, Price è un drummer’s drummer: musicista stimato prima dagli addetti ai lavori e poi dal grande pubblico, grazie a palchi e dischi iconici. La sua longevità con Joan Jett (quattro decenni) racconta affidabilità e versatilità.

Nel 2015, durante il discorso alla Hall of Fame – Price era assente perché in tournée – Jett lo definì “il cuore pulsante della band” una sintesi perfetta della sua centralità. Jett e i Blackhearts arrivarono all’ambitissimo riconoscimento alla loro terza nomination.

Il lascito di Thommy Price

Non sono stati comunicati i dettagli sulle cause della morte; lascia la moglie Stefunny e la figlia Brooklyn.