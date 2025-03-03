All’età di 71 anni ci ha lasciato Eleonora Giorgi dopo una lunga malattia. Per il film “Mia moglie è una strega” incise il brano “Magic”

Sono decine e decine i ruoli indimenticabili che hanno costellato la carriera invidiabile di Eleonora Giorgi. Impossibile non ricordarla in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, “Borotalco” (accanto all’amico e collega Carlo Verdone) e nella commedia fantasy “Mia moglie è una strega” dove recitava il personaggio dei Finnicella vicino a Renato Pozzetto.

La storia prendeva origine nel 1656 quando Finnicella fu condannata al rogo dal cardinale Emilio Altieri. Il diavolo Asmodeo, il suo amante, la fa ritornare in vita più di 300 anni dopo per potersi vendicare su Emilio Altieri, un lontano discendente del prelato che la incriminò: il piano consiste nel farlo innamorare di lei e poi eliminarlo. Una volta rintracciato Emilio, la strega inizia a sedurlo, ma questi è fidanzato e prossimo alle nozze con un’altra donna, Tania. Si fa assumere come sua segretaria e quando Emilio la licenzia, tra i due scatta un bacio appassionato. In quel modo la bella strega si scopre innamorata di Emilio, ma Asmodeo le ricorda il suo vero scopo.

Eleonora Giorgi venne convinta a incidere anche una canzone originale per il film, “Magic“, che possiamo ascoltare nei titoli di coda della pellicola. Inoltre, appare spesso in versione strumentale, durante la visione. Fu il debutto come cantante e anche Cristiano Malgioglio si prestò ad una collaborazione come autore. Incise altri due pezzi per il 45 giri “Quale appuntamento… / Messaggio personale” uscito nel 1981.

Ma l’attrice decide di interrompere il suo percorso come cantante, dedicandosi esclusivamente al cinema e alla televisione.

Eleonora Giorgi ci ha lasciato all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.