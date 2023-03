Luigi Strangis torna con un nuovo singolo in radio, download e streaming digitale a partire da venerdì 31 marzo 2023, e dal titolo Adamo ed Eva.

Luigi Strangis, Adamo ed Eva, Significato canzone

Il singolo “Adamo ed Eva” racconta il desiderio di un amore libero, carnale e irrazionale dove il piacere è aversi l’un con l’altro. Con il suo nuovo brano pop-rock, Luigi ricerca nuovi stimoli musicali e un sound dal respiro internazionale.

“Adamo ed Eva” è scritto da Luigi Strangis, Roberto Tornabene, Kende, Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli. Prodotto da ROOM9.

L’ultimo album del cantante è stato “Voglio la gonna” uscito a settembre 2022.

Luigi Strangis, Adamo ed Eva, Testo canzone

Il sole spacca una finestra

Che da sul mare come te

Ti strappo la lingua e sa di me

Mi manca l’aria come se

Come se

Come

Avessimo fatto l’amore

Correndo lungo queste strade

Sotto la luce di un lampione

Vorrei guardarti negli occhi, ti blocchi, mi tocchi

E questa testa che fa

Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

In quest’atmosfera

Nessuno ci vede, si spera

Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

Noi Adamo ed Eva

Su un letto di mele stasera

Tu sei fantastica

Hai capogiri se mi ignori sei un po’ pallida

Nei tuoi vestiti mi ci perdo sei l’America

Che sogni tanto da bambina ancora hai quella cartolina

E se facessimo l’amore

E ti chiedessi di restare

Potrei parlarti ore ed ore

Mentre mi guardi negli occhi

Mi blocchi mi fotti

E la mia testa poi fa

Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

In quest’atmosfera

Nessuno ci vede, si spera

Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

Noi Adamo ed Eva

Su un letto di mele stasera

Abbiamo un

Appuntamento al buio sul mio letto

E tu

Ti spogli come non mi avessi visto

Mai

Se te ne pentirai

Sarà troppo tardi, tardissimo

Se questa testa scoppia e poi fa

Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

In quest’atmosfera

Nessuno ci vede, si spera

Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

Noi Adamo ed Eva

Su un letto di mele stasera