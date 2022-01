Achille Lauro ha annunciato il tour “Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra” e torna sul palco dopo il One Night Show dello scorso dicembre.

Durante quella serata, per la prima volta al mondo gli spettatori hanno assistito in diretta alla creazione di un’opera NFT unica che ha riprodotto il battito cardiaco e le emozioni provate dall’artista durante l’esibizione. Gli NFT sono andati SOLD OUT la notte stessa nel giro di pochissime ore, raccogliendo una grande somma di denaro donata poi in beneficenza al reparto di chirurgia infantile al Policlinico del Gruppo San Donato di Milano.

Nel tour in programma, l’artista sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi.

Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra, Biglietti

I biglietti delle nuove date del tour saranno disponibili dalle ore 16:00 di lunedì 24 gennaio 2022 su Ticketone e Ticketmaster. Tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli show di Milano, Venaria Reale (TO), Cesena, Napoli e Firenze del tour Achille Lauro Live 2022 dovranno, per assistere ai nuovi show, confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/achille-lauro-2022 a partire dal 01 febbraio 2022 alle ore 11:00.

Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra, Calendario concerti

Ecco, a seguire, tutte le date in calendario dell’Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra.

27.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport(Recupero del 30 Ottobre 2020 e 29 Ottobre 2021)

28.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport (Recupero del 31 Ottobre 2020 e 30 Ottobre 2021)

31.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

03.07.22 NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi (Recupero del 19 ottobre 2020, del 18 ottobre 2021 e del 16 Maggio 2022 – Teatro della Concordia)

05.07.22 MILANO – Ippodromo SNAI San Siro (Recupero del 17 ottobre 2020, del 16 ottobre 2021 e del 6 Maggio 2022 – Lorenzini District)

08.07.22 BRESCIA – Arena Campo Marte NUOVA DATA

09.07.22 MAROSTICA (VI) – Summer Festival Piazza Castello NUOVA DATA

14.07.22 TAORMINA – Teatro AnticoNUOVA DATA

15.07.22 MESSINA – Piazza Duomo (Recupero del 30 Dicembre 2021)

17.07.22 MATERA – Sonic Park Cava del Sole NUOVA DATA

18.07.22 NAPOLI – Arena Flegrea (Recupero del 24 ottobre 2020, del 23 ottobre 2021 e del 21 Maggio 2022 – Casa della musica)

20.07.22 FIRENZE – Piazza della Santissima Annunziata (Recupero del 28 ottobre 2020, del 26 ottobre 2021 e del 25 Maggio 2022 – Tuscany Hall)

23.07.22 CATTOLICA (RN) – Arena della Regina (Recupero del 22 ottobre 2020, del 21 ottobre 2021 e del 19 Maggio 2022 – Cesena, Nuovo Carisport)