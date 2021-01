“Realize” è il secondo singolo estratto dal nuovo disco degli AC/DC, Power up, dopo “Shot in the Dark“. Questa canzone è caratterizzata da esplosioni di chitarra ritmica e un ritmo simile che ricorda il successo degli AC / DC del 1990, “Thunderstruck”.

Co-diretto da Clemens Habicht (Tame Impala, Liars) e Josh Cheuse (creative director della band), il video in bianco e nero mostra Angus, Brian, Cliff, Phil e Stevie scatenarsi insieme al ritmo di un po’ di sano Rock’n’Roll. Di fronte alla sfida di avere i componenti della band separati in cinque location diverse, i registi hanno creato un puzzle facendo appello all’esperienza di Habicht e hanno messo insieme ogni singola performance per creare un’immagine coesa che mostra gli AC/DC come mai prima d’ora.

Potete recuperare il video ufficiale cliccando qui mentre, a seguire, testo e traduzione del brano. Il pezzo parla proprio del momento in cui si realizza dei momenti che passano, del desiderio di provare brividi che permettono una sorta di risveglio del corpo e della mente.

AC/DC, Realize, Lyrics

[Verse 1]

The moment you realize

Those moments just pass you by

Gonna take you to paradise

[Pre-Chorus]

Move it

Make you prove it, yeah

Breakin’ out

Break it down

Feel the chills, feel the chills

Movin’ down your spine

[Chorus]

When we recall and

Realize

Make you realize

I’ve got the power to hypnotize

Make a play, mesmerize

Feel the chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

[Verse 2]

Your eye’s playin’ tricks on you

Your mind will seek the truth

You know you’re gonna make it through

[Pre-Chorus]

I said move it

Makе you prove it

Shake it up, shake it down

Feel thе chills, feel the chills

Movin’ down your spine

[Chorus]

When we recall and

Realize

Gonna make you realize

I got the power to electrify

Make a play to satisfy

Feel a chill up and down your spine

I’m gonna make you fly

Fly, fly

[Solo]

[Chorus]

When we recall and

Realize

Gonna make you realize

I got the power to hypnotize

Make a play, mesmerize

Feel the chills up and down your spine

I’m gonna make you fly

Nel momento in cui ti rendi conto

Che quei momenti ti passano accanto

Ti porteranno in paradiso

Spostalo

Provalo, sì Evasione

Abbattilo Senti i brividi, senti i brividi

Muoversi lungo la schiena

Quando ricordiamo e

Realizziamo

Ti fanno capire

Che ho il potere di ipnotizzare

Fai una commedia, ipnotizza

Senti i brividi su e giù per la schiena

Ti farò volare

I tuoi occhi ti stanno giocando brutti scherzi

La tua mente cercherà la verità

Sai che ce la farai

Ho detto spostalo

Provalo, Scuotilo, scuotilo

Senti i brividi, senti i brividi

Muoversi lungo la schiena

Quando ricordiamo e

Ci rendiamo conto

Ti farò capire

Ho il potere di elettrizzare

Fai un gioco per soddisfare

Senti un brivido su e giù per la schiena

Ti farò volare

Volare Volare

Quando ricordiamo e

Ci rendiamo conto

Ti farò capire

Ho il potere di elettrizzare

Fai un gioco per soddisfare

Senti un brivido su e giù per la schiena

Ti farò volare

Volare Volare