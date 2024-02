AC/DC in Italia il 25 maggio 2024: la formazione della band in concerto (due elementi sostituiti per i live)

Il 25 maggio 2024 si terrà il concerto degli AC/DC alla Rcf Arena di Reggio Emilia. Un live attesissimo dopo ben 8 anni di assenza della band in tour in Europa. I biglietti nominali saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e nei punti vendita) a partire dalle 10 di venerdì 16 febbraio per un acquisto massimo di 4 biglietti per account. Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 aprile. Sul palco, però, la band non avrà la formazione originale, come emerso dalle ultime indiscrezioni.

Il gruppo ha rivelato che l’ex bassista dei Jane’s Addiction Chris Chaney si è unito in tour al posto del membro storico Cliff Williams. L’annuncio dei live arriva dopo una settimana di anticipazioni sulle pagine dei social media degli AC/DC. La partenza delle 21 date in programma inizierà il 17 maggio a Gelsenkirchen, in Germania, e proseguirà fino allo spettacolo del 17 agosto a Dublino, in Irlanda.

Gli AC/DC hanno intrapreso un tour, per l’ultima volta, nel 2016. A metà delle date, il cantante Brian Johnson ha dovuto farsi da parte a causa di problemi di udito, mentre Axl Rose dei Guns N’ Roses ha preso il suo posto. Anche Williams si ritirò dalla band poco dopo.

La formazione degli AC/DC per il tour 2024 in Europa

La band ha suonato il suo primo spettacolo in sette anni lo scorso ottobre al festival Power Trip di Indio, in California, dove il batterista Phil Rudd è stato sostituito da Matt Laug. Adesso anche Chaney sostituirà Williams nel tour del 2024.

Facendo il punto, la formazione degli AC/DC per le prossime tappe sarà composta dai membri classici Brian Johnson e dal chitarrista solista Angus Young insieme a Matt Laug, Chris Chaney e al chitarrista ritmico Stevie Young.

Il batterista di lunga data Phil Rudd e il bassista Cliff Williams (che si è ritirato alla fine del tour Rock or Bust del 2016) sono tornati solamente per realizzare l’ultimo disco della band, Power Up, uscito nel 2020.

Phil Rudd ha raccontato di aver voluto fare volontariamente un passo indietro per restare accanto alla compagna, Toni Wilson, che ha un cancro terminale al seno e le sono stati diagnosticati sei mesi di vita, nel maggio scorso. Il batterista annunciò che avrebbe venduto i suoi cimeli personali degli AC/DC per sostenere la New Zealand Breast Cancer Foundation e aumentare la consapevolezza sulla malattia:

“Mollerei tutto, li butterei in un falò, se ciò significasse dare più tempo a Toni. Lei è l’amore della mia vita. La mia migliore amica. Tutti i soldi del mondo possono comprarti cose, ma non possono farti guadagnare tempo”