A partire dal 2 giugno 2023, sarà disponibile il nuovo EP di Aaron, Universale. Il progetto raccoglie alcuni dei brani che Aaron ha presentato durante le puntate di Amici ed è arricchito da due canzoni inedite (“Visione Led” e “Bianco Luna”) e dalla versione live di “Per due che come noi” di Brunori Sas.

“Universale” è il frutto del mio percorso ad Amici, un luogo dove rifugiarsi quando fuori è tutto buio, un luogo dove ci si può fermare a prendersi cura di se stessi, un luogo dove poter ballare ed amare, un luogo dove poter trovare una nostra atmosfera in mezzo a mille persone.

Queste le parole di Aaron nel parlare del suo primo progetto dopo la sua partecipazione ad Amici 2023.

Ecco la tracklist di “Universale”:

1) Visione Led

2) Universale

3) Mi prenderò cura di te

4) Baciami e ballami

5) Bianco luna

6) Per due che come noi (live)

Abbiamo intervistato Aaron per parlare del suo Ep, della sua esperienza ad Amici 22 e dei brani inediti presenti nel suo album, partendo proprio dai due inediti, “Visione Led” e “Bianco luna”. Potete vedere l’intervista integrale qui sotto:

Aaron, Instore Tour, date e città

In concomitanza con l’uscita dell’EP, Aaron incontrerà i suoi fan in un instore tour. Di seguito le prime date confermate:

02 GIUGNO – TERNI – CC COSPEA VILLAGE ORE 17:30

03 GIUGNO – ROMA – CAPUT MUNDI MALL – ORE 17:00

04 GIUGNO – BOLOGNA – CC VIALARGA – ORE 16:00

05 GIUGNO – MARGHERA – CC NAVE DE VERO – ORE 17:30

06 GIUGNO – TORINO – PIAZZA CASTELLO 117 – ORE 17:30

07 GIUGNO – MILANO – PIAZZA DUOMO – ORE 17:30

08 GIUGNO – PALERMO – SANLORENZO MERCATO – ORE 18:00

09 GIUGNO – PONTECAGNANO – CC MAXIMALL – ORE 17:30

Aaron, Biografia del cantante di Amici 22

Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari, classe 2004, è un giovane cantautore e musicista. Nasce e cresce a Nocera Umbra, vicino a Perugia. Non ha mai preso un aereo, ma ha sempre coltivato la passione per la musica, sua migliore amica da sempre. Quando canta sente di esprimere pienamente sé stesso ed essere vero: considera la musica come un rifugio assoluto in cui proteggersi e ritrovarsi.

Il 18 settembre 2022 entra a far parte della scuola di Amici, a volerlo più di tutti è il professor Rudy Zerbi che lo accompagna e lo segue durante tutto il percorso. Si presenta con l’inedito “Universale” prodotto da Zef e Starchild, a cui seguono i brani “Baciami e ballami” prodotto da Riccardo Brizi e “Mi prenderò cura di te” scritto e prodotto da Giulio Nenna.

A maggio 2023 Aaron si unisce al roster di Artist First.

“Visione Led” è il suo prossimo singolo, in uscita il 12 maggio e farà parte del suo EP di debutto “Universale” che verrà pubblicato il 2 giugno.