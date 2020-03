Backstreet Boys, reunion a distanza all'epoca del Coronavirus: cantano I Want it the Way (video)

Di Giulio Pasqui lunedì 30 marzo 2020

La boyband si è riunita in occasione del Living Room Concerts For America. Ecco il video.

Una reunion virtuale, a distanza di sicurezza, è stata quella organizzata dai The Backsteet Boys. La boyband per eccellenza si è "riunita" durante l'isolamento dovuto all'emergenza legata al Coronavirus. Chi da Los Angeles e chi da Las Vegas, chi da Atlanta e chi da Orlando, ma tutti dai propri salotti, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson (accompagnato dai due figli) si sono esibiti sulle note di uno dei loro più grandi successi: I Want It That Way.

L'occasione è stata il Living Room Concerts For America, un progetto lanciato da Fox in collaborazione di iHeartRadio, in cui gli artisti si sono esibiti in un concerto virtuale organizzato tra le mura di casa. Tra gli altri cantanti ad aver partecipato all'iniziativa anche Elton John (uno dei promotori), Billie Eilish, Alicia Keys, Billie Joe Armstrong, Mariah Carey, Tim McGraw. L'obiettivo dell'iniziativa è stata quella di raccogliere donazioni per sostenere i medici e gli operatori di primo soccorso che lottano contro l'emergenza pandemia.