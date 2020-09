Zerosettanta, Renato Zero: il nuovo album in 3 volumi (la tracklist del terzo disco)

Di Alberto Graziola sabato 19 settembre 2020

Renato Zero svela la tracklist del terzo disco di Zerosettanta: leggi i titoli su Soundsblog.it

In questo cd c'è la presenza di uno Zero puro a 70 carati...

Così Renato Zero, via Instagram, ha annunciato la tracklist del terzo disco presente nel box di tre album di inediti, in uscita -e in streaming- il 30 settembre 2020.

Ecco le tracce presenti nel terzo Cd, anticipato dal singolo "L'angelo ferito", in radio dal 18 settembre.

Zerosettanta - Volume Tre

Il linguaggio della Terra

L'angelo ferito

Come fai

Poca vita

Stai giù

Più amore

Chiedi scusa

È l'età

Innamorato di me

Sognando sognando

Gli ultimi

Seduto sulla Luna