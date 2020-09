L'angelo ferito, Renato Zero: ecco il nuovo singolo dal triplo album di inediti "Zerosettanta"

Di Alberto Graziola venerdì 18 settembre 2020

Renato Zero, L'angelo ferito: significato della canzone, testo, ascolta il nuovo singolo

L'angelo ferito è il titolo del nuovo singolo di Renato Zero, primo singolo estratto dal triplo album di inediti di Renato Zero, "Zerosettanta".

Ecco le parole del cantante nel parlare del pezzo:

L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati "il mezzo" a nostra cura e spese. Quindi abbiamo sfidato la gravità e le convenzioni. Ciò detto, siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi. Anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno quindi deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora... "L’ ANGELO FERITO

Qui sotto l'audio e il testo della canzone:

Renato Zero, L'angelo ferito, Testo

Chi ha corrotto quello specchio

quello lì non sono io

son sparite le mie ali

quel collare non è mio

ero un angelo perfetto

pronto per servire Dio

chi mi ha spento

un angelo lo giuro

bell'anima la mia

mi bastava una carezza, spazi per volare via

sempre forte il desiderio

ogni casa fu la mia

chi mi ha spento

Tradito dalla smania incalzante del mondo

avere tutto subito

tutto in un giorno

sono l'angelo ferito

mi hai tradito ingenuità

a quel mondo gli ho creduto

e alla fine eccomi qua

sempre appeso a un manifesto

me la caverò così

esibendo il mio talento fino ad arrivar fin lì

Non so perché

proprio a me

mi spengono

La fortuna è nelle braccia

nella forza di un'idea

un'accattivante faccia

ed un grammo di follia

finché non arriva un mostro

che ci fotte l'energia

che ci ha spenti

più difficile il decollo

cieli viola su di noi

non si parte né si arriva

inchiodati siamo ormai

muti e vuoti siamo in tanti

a fanculo pandemia

che ci hai spenti

Traditi dalla smania incalzante del mondo

avere tutto e subito

tutto in un giorno

Ancora altre due ali

mi risolleverò

in quegli squallidi alveari

io non ci tornerò

un'aria pura e trasparente

più consona per me

ritroverò il coraggio

la luce dentro me

Lo sai anche te

che c'è

ancora tanto da scrivere

qui verrai per noi

c'è ancora un mondo in cui credere

oh sì

sì

oh sì

abbiamo grinta da vendere

sì

c'è ancora spazio se vuoi

c'è sempre un modo per vincere