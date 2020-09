Samuele Bersani: Cinema Samuele è il nuovo album

Cinema Samuele sarà il nono album di inediti di Samuele Bersani che torna sulle scene musicali a 7 anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti, Nuvola Numero Nove, e a 4 anni di distanza dall'ultimo progetto discografico, l'album live La fortuna che abbiamo.

Cinema Samuele sarà disponibile a partire dal prossimo 2 ottobre.

Il cantautore romagnolo ha annunciato il nuovo album direttamente sulla propria pagina ufficiale Instagram, svelandone la copertina realizzata da Paolo De Francesco. La tracklist verrà annunciata prossimamente.

Cinema Samuele è un album scritto da Samuele Bersani e prodotto e arrangiato sempre da Bersani con la collaborazione di Pietro Cantarelli.

Stando al comunicato ufficiale, il nuovo lavoro di Samuele Bersani sarà un album all'insegna della "trasformazione sonora, frutto di una lunga e attenta ricerca musicale", dove l'attualità irromperà nelle canzoni.

Anche nella cover, vi sono riferimenti ai tempi che stiamo vivendo (il cartellone con l'arcobaleno e la scritta "Andrà tutto bene"), al passato (l'orologio della stazione di Bologna fermo sulle 10:25, riferimento, ovviamente, alla Strage di Bologna) e alla vita personale dell'artista (la statua del Nettuno di Bologna, la sua città d'adozione).

Questo è il post pubblicato su Instagram da Samuele Bersani:

Settembre porta con sé l'aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n’è andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita il 2 Ottobre. Perché mi siete mancati, mai nell'affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone. Vi abbraccio.