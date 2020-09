Tiziano Ferro, Accetto Miracoli - L'Esperienza degli Altri: il primo album di cover, dal 6 novembre

Di Fabio Morasca martedì 1 settembre 2020

Il secondo capitolo dell’album pubblicato nel 2019 da Tiziano Ferro.

A partire dal 6 novembre 2020, sarà disponibile Accetto Miracoli: L'Esperienza degli Altri, il primo album di cover di Tiziano Ferro e secondo capitolo di Accetto Miracoli, l'album pubblicato nel 2019 dal cantautore di Latina, certificato doppio Disco di Platino.

Per quest'album, Tiziano Ferro ha reinterpretato 13 canzoni che, stando alle sue dichiarazioni ufficiali, nel corso della sua vita, "hanno dato forma a piccoli miracoli come luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore".

Tiziano Ferro ha omaggiato artisti come Francesco De Gregori, Giuni Russo, Mango, Riccardo Cocciante, Franco Battiato, Mia Martini, Scialpi, Massimo Ranieri, Jovanotti, Luca Barbarossa, Domenico Modugno, Mina e Franco Califano. In fondo, trovate la tracklist di Accetto Miracoli: L'Esperienza degli Altri.

Accetto Miracoli: L’Esperienza degli Altri, disponibile in pre-order su iTunes e in pre-add su AppleMusic dal 3 settembre, sarà disponibile nei formati doppio CD e album digitale con 25 tracce (le 13 cover più i brani di Accetto Miracoli) oppure LP con solamente le 13 cover.

Per quest'album, Tiziano Ferro ha collaborato con Massimo Ranieri, con cui aveva già duettato durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo, e con Box of Beats.

Tiziano Ferro canterà Rimmel, il primo estratto dall'album, durante i SEAT Music Awards 2020 e durante l'evento RTL 102.5 - Power Hits Estate.

Tiziano Ferro - Accetto Miracoli - L'Esperienza degli Altri: la tracklist

1. Rimmel

2. Morirò d'amore

3. Bella d'estate

4. Margherita

5. E ti vengo a cercare

6. Almeno tu nell'universo

7. Cigarettes and coffee

8. Perdere l'amore (feat. Massimo Ranieri)

9. Piove (feat. Box of Beats)

10. Portami a ballare

11. Nel blu dipinto di blu

12. Ancora, ancora, ancora

13. Non escludo il ritorno