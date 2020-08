Giovanna Hardcore: il nuovo singolo di Myss Keta (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca sabato 29 agosto 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Myss Keta.

Dal 28 agosto 2020, è disponibile il singolo inedito di Myss Keta, intitolato Giovanna Hardcore, prodotto da Riva.

Giovanna Hardcore arriva a circa dieci mesi di distanza dalla pubblicazione di Le ragazze di Porta Venezia - The Manifesto, la nuova versione di Le ragazze di Porta Venezia che Myss Keta ha realizzato insieme a La Pina, Elodie, Priestess, Joan Thiele e Roshelle.

Nel 2020, Myss Keta ha preso parte anche al Festival di Sanremo, esibendosi insieme a Elettra Lamborghini, durante la serata dedicata alle cover, con la canzone Non succederà più, brano di Claudia Mori. Sempre a Sanremo, Myss Keta ha anche condotto, insieme a Nicola Savino, L'altro Festival, programma trasmesso in streaming su Rai Play.

Di seguito, trovate il testo di Giovanna Hardcore; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Myss Keta - Giovanna Hardcore: il testo

Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore.

Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore

E ho detto, Hardcore

Hardcore

Hardcore.

La ballo,

Al parco

Ballo

La hardcore

Mi guardi sul tuo laptop

Io ti guardo dall'alto

Voglio la prova in campo

Chiedi punta e ti do tacco

Galoppo per il borgo

King Arthur

Ponte elevatoio

No, parkour

What the fuck, fuck.

What the fuck, fuck.

What the fuck.

Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore

Hardcore

Hardcore.

La ballo,

Al parco

Ballo,

La hardcore.

Il mio è vero amorе

La hardcore suona nel mio cuore

Hard cuorе.

Sono Giovanna Hardcore

E ci becchiamo al parco

Ho la vista tipo falco

Se tocchi il mio cavallo dal mio arco scocca un dardo

Fuoco a questo palco

Sono Giovanna Hardcore.