Cuore di Cemento: il singolo inedito dei Modà, dal 28 agosto

Di Fabio Morasca martedì 25 agosto 2020

Il singolo inedito dei Modà segnerà un ritorno alle origini.

Dal 28 agosto 2020, sarà disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming, un singolo inedito dei Modà, dal titolo Cuore di Cemento.

Il nuovo singolo segnerà un ritorno al sound delle origini per i Modà, stando alle dichiarazioni ufficiali di Kekko Silvestre:

Con "Cuore di Cemento", ritornano i Modà nella loro veste più riconoscibile. Un brano intenso, forse il più atteso anche da parte di chi ci segue da anni. Sono molto contento dei risultati conseguiti con "Testa o croce", è stato un album molto apprezzato dai nostri fan, e sono allo stesso tempo curioso di sapere che cosa ne pensano di risentirci con questa sonorità.

Cuore di Cemento arriva dopo la pubblicazione del settimo album di inediti, Testa o Croce, pubblicato nell'ottobre 2019, dal quale sono stati estratti i singoli Quel sorriso in volto, Quelli come me e Puoi leggerlo solo di sera.

Testa o Croce è stato certificato Disco d'Oro dalla Fimi ed è rimasto in top ten per le prime 5 settimane, dopo la pubblicazione. L'album ha superato i 15 milioni di stream e i video ufficiali hanno raggiunto le 25 milioni di visualizzazioni su YouTube.

I Modà sono reduci anche da un tour nei palasport, iniziato nel dicembre 2019, che ha registrato il tutto esaurito.

Il gruppo, inoltre, si esibirà il prossimo 5 settembre sul palco dell'Arena di Verona in occasione della prossima edizione dei Seat Music Awards, in un'edizione speciale che sarà a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. La serata andrà in onda in diretta, in prima serata, su Rai 1.