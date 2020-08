Modà: "Presto ci sarà una bellissima novità... questione di giorni"

Di Alberto Graziola domenica 23 agosto 2020

Modà, novità della band annunciate nei prossimi giorni

Kekko Silvestre dei Modà è riapparso sui social, in queste ore, per annunciare qualcosa che avverrà nei prossimi giorni. Non si sa di cosa si tratti ma il leader della band assicura che sia una "bellissima novità" e promette che entro pochi giorni si saprà a cosa si sta riferendo.

Ciao romantici, come sapete quando non scrivo sui social è perché non ho nulla dire o sto lavorando a qualcosa.

Beh eccomi qui, eccoci qui..

Presto ci sarà una bellissima novità e non vedo l’ora di condividerla con voi... questione di giorni tranquilli, l’attesa sarà brevissima.

Vi voglio bene, un forte abbraccio a tutti e come sempre... siete belli...

K🍀

Ad accompagnare le parole, uno scatto tratto da un concerto. Che si tratti di un evento con posti limitati, per qualche esibizione dal vivo? Altre date ufficiali per il prossimo tour del 2021? Oppure che sia pronto ad annunciare un nuovo capitolo musicale della band?

Testa o croce, il settimo disco in studio del gruppo, è stato pubblicato dalla Believe Distribution Services il 4 ottobre 2019.