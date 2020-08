Mariah Carey, The Rarities: l'album esce il 2 ottobre 2020 e sarà anticipato da "Save the day" featuring Lauryn Hill

I Lambs (nome dei fan di Mariah Carey) possono festeggiare: il 2 ottobre 2020 uscirà "The Rarities", il nuovo disco della cantante americana.

The Rarities dovrebbe contenere materiale inedito, inclusi demo, b-side e un singolo con Lauryn Hill intitolato "Save the Day". Secondo Amazon Music, sarebbero molte le canzoni presenti nell'album (32 tracce?) ma non sono stati ancora rivelati i titoli. Una parte del disco dovrebbe includere performance dal vivo della Carey come "Emotions", "Always Be My Baby", "Hero" e altre dal Tokyo Dome nel 1996.

L'album seguirà l'uscita del libro di memorie della cantante, The Meaning of Mariah Carey, disponibile dal 29 settembre.

Qui sotto l'annuncio via Twitter della pubblicazione dell'album e la copertina.

This one is for you, my fans. It's to celebrate us, and to thank you for 🤫 years of pure love and support. I am so grateful to you 🐑❤️ THE RARITIES album is out October 2 🦋 Pre-order now: https://t.co/vZ4SBXQ8hg pic.twitter.com/4JRW51QxVq