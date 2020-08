The Meaning Of Mariah Carey, in uscita il libro autobiografico scritto dalla cantante

Curiosi di sapere i retroscena o parti che non conoscevate ancora della vita di Mariah Carey? Ebbene, il 29 settembre uscirà (negli Stati Uniti) il libro autobiografico scritto dalla stessa cantante.

Mariah ha recentemente rivelato di aver finito il libro, ammettendo che è stato "incredibilmente difficile, umiliante e curativo" scriverlo.

"Sebbene ci siano state innumerevoli storie su di me nel corso della mia carriera e della mia vita personale molto pubblica, è stato impossibile comunicare le complessità e le profondità della mia esperienza in un singolo articolo di una rivista o in un'intervista televisiva di dieci minuti. E anche allora, le mie parole sono state filtrate attraverso l'obiettivo di qualcun altro, soddisfacendo ampiamente il compito di qualcun altro di definirmi. Questo libro è composto dai miei ricordi, dalle mie disavventure, dalle mie lotte, dalla mia sopravvivenza e dalle mie canzoni. Non filtrato. Sono andato in profondità nella mia infanzia e ho dato una voce grossa alla bambina spaventata dentro di me. Ho lasciato dire la sua all'adolescente abbandonata e ambiziosa, e la donna tradita che sono diventata lo dice a sua volta. Scrivere questo libro di memorie è stato incredibilmente difficile, umiliante e curativo. La mia sincera speranza è che tu sia spinto a una nuova comprensione, non solo di me, ma anche della resilienza dello spirito umano"