Aiello, il tour posticipato a marzo 2021: tutte le nuove date

Di Fabio Morasca mercoledì 5 agosto 2020

Le nuove date del tour di Aiello, previsto per la primavera scorsa.

A causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese, il tour di Aiello, il cantautore di origini cosentine che ha recentemente pubblicato il singolo Vienimi (a ballare), è stato posticipato a marzo 2021.

In fondo, trovate tutte le nuove date, incluse quelle già sold out, del tour inizialmente previsto per la scorsa primavera. I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le nuove date corrispondenti.

Oltre alla pubblicazione del nuovo singolo Vienimi (a ballare), uscito lo scorso 3 luglio, il 2020 ha regalato ad Aiello anche la soddisfazione di una nomination alla 65esima edizione dei David di Donatello, il premio cinematografico più importante in Italia. La canzone Festa, colonna sonora del film di Phaim Bhuiyan, Bangla, ha ottenuto una nomination nella categoria Miglior Canzone Originale (premio vinto da Diodato con Che vita meravigliosa).

Sempre nel 2020, Aiello ha anche pubblicato il singolo Il cielo di Roma, terzo estratto del suo primo album Ex Voto, dal quale sono stati estratti anche i singoli Arsenico e La mia ultima storia, entrambi certificati Disco d'Oro. Arsenico ha raggiunto quota 18 milioni di stream su Spotify e 9 milioni di visualizzazioni su YouTube mentre La mia ultima storia ha superato i 13 milioni di stream su Spotify.

Aiello Live 2021: le nuove date

Sabato 13 marzo 2021 - Nonantola (MO) - Vox Club

Mercoledì 17 marzo 2021 - Venaria Reale (TO) - Teatro della Concordia

Sabato 20 marzo 2021 - Milano - Fabrique – SOLD OUT

Martedì 23 marzo 2021 - Napoli - Casa della Musica – SOLD OUT

Sabato 27 marzo 2021 - Roma - Atlantico Live – SOLD OUT

Martedì 30 marzo 2021 - Firenze - Tuscany Hall