Aiello compie 35 anni: l'ascesa da "Riparo" a "Vienimi (a ballare)"

Di Alberto Graziola domenica 26 luglio 2020

Aiello, Instagram, canzoni: tutte le notizie sul cantante di "Vienimi (a ballare)"

Oggi, 26 luglio 2020, Aiello compie 35 anni. Il cantante ha recentemente rilasciato un singolo che sta ottenendo un ottimo riscontro, intitolato "Vienimi (a ballare"). Ma l'esordio del cantante avviene con le selezioni al Festival di Sanremo 2011, audizioni nelle quali non riesce ad entrare nei finalisti.

Hi-Hello è il suo Ep di debutto, uscito nel 2017 e, due anni dopo, arriva attenzione e interesse grazie al singolo "Arsenico", seguito da "La mia ultima storia", entrambi certificati dischi d'oro.

A settembre 2019 esce il suo primo album, Ex voto che entra nella top 20 della classifica Fimi italiana e vi rimane per mesi. A febbraio 2020 viene candidato con il brano "Festa" - presente nel film Bangla- come miglior canzone originale al David di Donatello.

A marzo 2020 era previsto il suo Ex Voto tour ma purtroppo l'emergenza legata al Coronavirus ha spostato le date dei concerti. Il suo ultimo singolo è "Vienimi (a ballare)" successo in classifica e rotazione radiofonica.

Questo il suo profilo ufficiale Instagram.