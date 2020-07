Melanie C, il nuovo album esce il 2 ottobre 2020 (tracklist)

Di Alberto Graziola mercoledì 29 luglio 2020

"Sono incredibilmente entusiasta nell'annunciare che il mio nuovo album omonimo, "Melanie C", uscirà il 2 ottobre"

Con queste parole, a poche ore dall'uscita del suo nuovo singolo "In and out of love", la Spice Girl ha rivelato data, cover e tracklist del suo prossimo progetto di inediti.

Dieci i pezzi presenti nel disco con un duetto insieme a Nadia Rose:

1. 'Who I Am'

2. 'Blame It On Me'

3. 'Good Enough'

4. 'Escape'

5. 'Overload'

6. 'Fearless' (feat Nadia Rose)

7. 'Here I Am'

8. 'Nowhere To Run'

9. 'In and Out Of Love'

10. 'End of Everything'

In merito al disco, Melanie C aveva dichiarato:

""Ho avuto questa canzone che mi è nata andando negli spettacoli delle Spice dove ero nervosa per essere di nuovo "Sporty Spice". Ma eseguendo quelle canzoni nelle prove, eccomi, lei è dentro di me. Mi ha fatto riflettere sulla mia vita. Volevo realizzare un album che lo riconoscesse davvero. Ho sentito che era tempo di abbracciare tutto di me, Sporty, Melanie, mamma, ragazza, donna delle pulizie, cuoca, terapista. E volevo che fosse potente e divertente. Questo album è diverso perché ho fatto enormi cambiamenti dietro le quinte, una nuova gestione" (...) Non mi sembrava appropriato provare a vendere qualcosa in questo momento, ma i fan hanno aspettato una canzone per anni e li adoro Ne sono così orgoglioso. Sono così entusiasta della mia nuova musica e non voglio che scompaia senza lasciare traccia, cosa che potrebbe benissimo fare in questa situazione"