Jerusalema: il singolo di Master KG e Nomcebo che sta scalando le classifiche di tutto il mondo (TikTok)

Di Fabio Morasca sabato 25 luglio 2020

Il testo e il video del singolo di Master KG, diventato virale su TikTok.

Jerusalema è il titolo del singolo del produttore sudafricano Master KG, che vede la partecipazione della cantante sudafricana Nomcebo, diventato virale su TikTok grazie ad una challenge che consiste semplicemente nel cimentarsi in un balletto.

La canzone gospel/afro house, cantata in lingua venda, di conseguenza, ha rapidamente scalato le classifiche: oltre ai 12 milioni di streaming e alle 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jerusalema ha fatto il proprio ingresso nella Viral Charts di Spotify e nella top 30 di Shazam. In Italia, invece, il singolo ha raggiunto il primo posto nella Viral Spotify Italia ed è entrata anche nella classifica di Shazam Italia e in quella di iTunes.

La canzone, inoltre, è disponibile anche in una versione remix a cura di Burna Boy.

Di seguito, trovate il testo di Jerusalema; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video.

Master KG feat. Nomcebo - Jerusalema: il testo

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana.

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami.

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami.

