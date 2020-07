Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Il meglio di "Grazie a tutti show", questa sera su Rai Uno ( ecco i cantanti ospiti)

Di Alberto Graziola sabato 18 luglio 2020

Grazie a tutti, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso: il meglio su Rai 1 sabato 18 luglio 2020

Questa sera, sabato 18 luglio, alle 21.30 su Rai1, va in onda un best of di “Grazie a tutti“. Lo show condotto da Gianni Morandi, in compagnia di Alessandra Amoroso. Una serata nata unendo i momenti più suggestivi delle quattro puntate originali di un varietà dal sapore volutamente classico, a partire da una scena semplice, ma suggestiva che richiama alla memoria show come Studio Uno e Stasera Rita.

È il racconto emozionale, tra musica risate e incontri, di momenti importanti nella vita di Gianni Morandi che finiscono inevitabilmente per fotografare momenti della nostra memoria collettiva, con grandi compagni di viaggio come Lucio Dalla, Renato Zero, Fiorello, Laura Pausini, Gianna Nannini, Al Bano, Gigi D'Alessio, Neri Marcorè, Paola Cortellesi. “Grazie a tutti show” è un programma scritto da Gianni Morandi, Paolo Beldì, Giancarlo De Andreis, Simone Di Rosa, Claudio Fasulo, Michele Ferrari, Francesco Valitutti, con la collaborazione di Michele Serra. La regia è di Paolo Beldì.

Il programma è andato in onda nel 2009, in quattro puntate. Ecco gli ospiti e i pezzi interpretati durante le serate (e stasera rivedremo alcuni di questo momento proprio con il "Best of").

Nella prima puntata furono ospiti Gianna Nannini, Neri Marcorè, Micaela Ramazzotti. Tra le canzoni interpretate Un mondo d'amore, Estranei a partire da ieri, In ginocchio da te, Non son degno di te, Credo nell'amore (duetto Morandi/Amoroso)

Nella seconda puntata arrivano Renato Zero, Al Bano, Fiorello e Margareth Madè. Tra i brani cantati Un mondo d'amore, Stupida, Grazie perché (duetto Amoroso/Morandi).

Nella terza puntata ci sono Maria De Filippi, Lucio Dalla, Orietta Berti, Eleonora Cadeddu, Marco Morandi. Ecco i pezzi: Scende la pioggia, Uno su mille, Futura, Vivo per lei.

Nell'ultima puntata Laura Pausini, Gigi D'Alessio, Paola Cortellesi, Renzo Arbore e Pacifico. Ecco i brani: Se puoi uscire una domenica, Estranei a partire da ieri, Uno su mille, Non sono lei, Almeno tu nell'universo, Scende la pioggia e Tu vecchia mutanda tu.