Achille Lauro al lavoro su due album: "Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana"

A poche settimane dal rilascio del suo nuovo singolo, Bam Bam Twist, Achille Lauro condivide uno scatto su Instagram parlando del suo nuovo contratto (che definisce come il più importante degli ultimi 10 anni) e annuncia di essere al lavoro su due dischi.

Ecco, a seguire, le anticipazioni direttamente con le parole del cantante, reduce anche dal successo del Festival di Sanremo 2020 con "Me ne frego":

Ho firmato il piu importante contratto discografico degli ultimi 10 anni della musica in Italia. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi.

Sto lavorando a 2 nuovi album.

Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana.