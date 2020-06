Schiacciacuore, Nina Zilli feat. Nitro: testo e audio del nuovo singolo

Di Alberto Graziola venerdì 5 giugno 2020

Nina Zilli feat. Nitro, Schiacciacuore: significato canzone, testo e audio

Schiacciacuore (Polydor/Universal), il nuovo singolo di Nina Zilli feat. Nitro, è disponibile da venerdì 5 giugno, Giornata Mondiale dell'Ambiente, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Scritta durante il lockdown, Schiacciacuore segna il grande ritorno di NINA ZILLI che, con l'energia e la positività che da sempre la contraddistinguono, racconta il mondo che la circonda, lasciando tra le righe un messaggio importante.

Oltre a essere una canzone d’amore, il singolo è metafora di una riflessione più profonda sulla relazione tra uomo e pianeta terra.

La donna diventa così una Madre Natura “in tuta da ginnastica” che, attraverso la voce di Nina, dialoga con gli esseri umani chiedendo di essere rispettata. Nitro, membro della Machete Crew, uno dei maggiori esponenti della scena rap italiana che ha da poco rilasciato il nuovo album “GarbAge”, veste i panni dell'uomo che ammette le proprie colpe e si scusa per i suoi comportamenti.

È la presa di coscienza di chi si rende conto di aver commesso degli errori in una relazione così come nel nostro vivere su un pianeta che chiede il nostro aiuto.

Schiacciacuore, il primo singolo di un nuovo progetto in uscita prossimamente, è una canzone leggera all'ascolto, la cui spensieratezza è accentuata da metafore floreali, una produzione minimal e dalle tantissime backing vocals che la rendono eterea e colorata proprio come il nostro pianeta in primavera.

Qui sotto audio e testo della canzone.

[Strofa 1: Nina Zilli]

Al posto della testa ho una nuvola

Che con il mio corpo non comunica (Più)

E se penso troppo poi mi giudica, stupida

Tutto torna in faccia come un boomerang, uh

E al posto degli occhi ho un planetario

Ma dentro nei polmoni brucia l'Amazzonia

Nello stomaco canta uno stadio, uoh

[Pre-Ritornello: Nina Zilli]

E sul cuore

Ho un cartello come sulle aiuole

Con scritto: "Non calpestare"

Con le tue scarpe nuove

Ma tu mi schiacci il cuore

[Ritornello: Nina Zilli]

Non c'è più niente da guardare, nemmeno un fiore

Sono petali di rosa, no, non è sangue

Mille farfalle (Dietro di me)

Gente che applaude (Senza un perché)

È l'anima che piange, ormai sono grande

Eh-eh, anche senza di te

[Post-Ritornello: Nina Zilli]

Mhm, anche senza di te, yeah

Anche senza

[Strofa 2: Nitro, con Nina Zilli]

Senza rancore, senza più un cuore

Senza rumore, senza più le parole che resta

Non so come questa notte sembra più fredda

Lo stesso errore mille volte, oramai è una scelta

E brucia più dell'Etna

E ora provo sopra la mia pelle, quello che volevo fare a te, yeah

La vivo paranoid, e dillo quanto vuoi

Ma il virus siamo noi

[Pre-Ritornello: Nina Zilli]

E sul cuore

Ho un cartello come sulle aiuole

Con scritto: "Non calpestare"

Con le tue scarpe nuove

Ma tu mi schiacci il cuore

[Ritornello: Nina Zilli]

Non c'è più niente da guardare, nemmeno un fiore

Sono petali di rosa, no, non è sangue

Mille farfalle (Dietro di me)

Gente che applaude (Senza un perché)

È l'anima che piange, ormai sono grande

Eh-eh, anche senza di te

[Outro: Nina Zilli]

(Anche senza di te)

Anche senza di te (Anche senza di te)

Anche senza di te

Anche senza di te (Di te)

Anche senza