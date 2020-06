Superclassico: il nuovo singolo di Ernia (Testo e Video)

Di Fabio Morasca lunedì 29 giugno 2020

Il testo e il video del singolo di lancio di Gemelli, ultimo album di Ernia.

Superclassico è il singolo di lancio di Gemelli, il quarto album di Ernia che, questa settimana, ha debuttato direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Il video ufficiale di Superclassico è stato pubblicato su YouTube lo scorso 22 giugno.

Molte canzoni contenute in Gemelli sono apparse anche nella top 20 della classifica Fimi dei singoli più scaricati. Superclassico occupa la posizione più alta, precisamente il quarto posto.

Superclassico è una canzone d'amore dove Ernia, con un stile più "cantato" che "rappato", racconta le varie fasi di una relazione.

Di seguito, trovate il testo di Superclassico; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Ernia - Superclassico: il testo

Ora che fai

Davvero non ti han detto che non sono il tipo

Da guardare a una festa, un pessimo partito

Son certo che nessuno te l'ha suggerito

In fondo pure tua sorella ha detto, lascia stare

Che con quelli così, si sa che ci si va a inguaiare

Ma poi mi hai scritto in poco tempo e forse io mi sento

Che forse un po' ti penso, Dio, che fastidio.

Però mi si ferma il battito

Quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa

Noi siamo superclassico

E riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo

Che è un cogl*one galattico

E c'è una parte di te che è una parte di me

Che non andrà via in un attimo

Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby.

Ora che fai

Mi hai fregato così non si era mai sentito

Io dentro la mia testa non ti ho mai invitata

Vorrei scappare che sei bella incasinata

Ma poi ti metti sopra me e mi metti giù di forza

Sembra che balli ad occhi chiusi, sì, sotto alla pioggia

Poi stai zitta improvvisamente, ti chiedo, che ti prende

Tu mi rispondi, niente, Dio, che fastidio.

Però mi si ferma il battito

Quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa

Noi siamo superclassico

E riempirei di mazzate quel tipo che ci prova

Che è un cogl*one galattico

E c'è una parte di te che è una parte di me

Che non andrà via in un attimo

Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby.

Ti annoierai

Un giorno proprio quando meno te lo aspetti

Come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi

Che a stare vicino vediamo meglio i difetti

E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai

Come se tutto tra noi non fosse successo mai

Poi ci penseremo ogni tanto, io insieme ad un'altra

Tu insieme ad un altro, Dio, che fastidio.

Però mi si ferma il battito

Quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa

Noi siamo superclassico

E riempirei di mazzate quel tuo nuovo ragazzo

Che è un cogl*one galattico

E c'è una parte di te che è una parte di me

Che non andrà via in un attimo

Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby.