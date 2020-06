Nek, Solo: Chitarra e Voce: tutti gli appuntamenti live di quest'estate

Nek, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo album Il Mio Gioco Preferito - Parte Seconda, ha comunicato ufficialmente una nuova serie di appuntamenti live che lo vedranno impegnato quest'estate.

Nek, che, in occasione di questi nuovi concerti, si esibirà voce e chitarra, devolverà i propri compensi a favore del fondo per i lavoratori dello spettacolo di Music Innovation Hub, impresa sociale che ha lo scopo di dare un sostegno ai musicisti e ai professionisti del settore musicale, danneggiati economicamente dall'emergenza sanitaria tuttora in corso.

Questi nuovi concerti si chiameranno Solo: Chitarra e Voce. Le prevendite saranno disponibili a partire da giovedì 25 giugno dalle ore 15. In fondo, trovate le prime date confermate.

Di seguito, invece, trovate le dichiarazioni ufficiali di Nek riguardanti questo suo nuovo impegno:

Quest’estate dovevo fare un tour vero e proprio, ma abbiamo dovuto rimandare tutto, non c’era altra via. Mi sono poi arrivate alcune proposte per suonare, naturalmente in condizioni diverse, e mi sono detto: "Perché no?". Ho voluto coinvolgere Music Innovation Hub, una realtà che sta dando sostegno ai professionisti del mondo della musica attraverso un fondo dedicato, a cui darò anch'io un mio contributo, con i miei compensi di queste date. Non sarà un tour, saranno poche occasioni speciali che mi faranno vivere il palcoscenico in una dimensione intima, semplice, essenziale. Niente band, niente scenografie. Vi guarderò negli occhi solo io con la mia chitarra. Non a caso, questi appuntamenti, ho deciso di chiamarli "Solo: Chitarra e Voce". Non è facile oggi mettere in piedi dei concerti, e infatti resteranno pochi eventi, ma dove c’è la possibilità, io vado. Oggi, poter dire di tornare a suonare sul palco per me è bellissimo. Ci vediamo in giro, se vorrete.