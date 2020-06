Mambolosco e Boro Boro: Caldo è il loro nuovo album

Di Fabio Morasca lunedì 22 giugno 2020

L'album in coppia realizzato da Mambolosco e da Boro Boro.

A partire dal prossimo 3 luglio, sarà disponibile un album inedito, annunciato a sorpresa, del rapper vicentino Mambolosco e del rapper torinese Boro Boro, che si intitolerà Caldo e che è già disponibile in pre-save su Spotify. L'album uscirà su etichetta Virgin Records - Universal Music Italia.

Il progetto di realizzare un album in coppia è nato dalla profonda amicizia che lega i due rapper e soprattutto dal successo ottenuto con il loro singolo Lento, pubblicato poco più di un anno fa e che è stato certificato doppio Disco di Platino. Lento ha anche ottenuto quasi 66 milioni di stream su Spotify e oltre 26 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Oltre a Lento, Mambolosco e Boro Boro hanno pubblicato insieme anche un altro singolo, intitolato Twerk, che ha ottenuto altri 12 milioni di visualizzazioni su YouTube e altri 30 milioni di stream su Spotify.

Grazie al successo ottenuto dai due precitati singoli, quindi, Mambolosco e Boro Boro hanno deciso di dare vita ad un album intero che sarà composto da 11 tracce.

Caldo, come si può leggere sul comunicato stampa ufficiale, avrà un "sound trascinante" e un "ritmo coinvolgente" e sarà un album che risentirà "dei colori, della vivacità e dell’entusiasmo di Barcellona", città dov'è nato il progetto e dov'è stato registrato l'intero disco.

Il sound di Caldo rispetterà la cifra stilistica dei due rapper, in un'equilibro tra musica trap, musica latinoamericana e reggaeton.

Per Mambolosco, sarà il secondo album ufficiale dopo Arte, pubblicato nel settembre 2019. Per Boro Boro, invece, sarà il primo album ufficiale in assoluto.