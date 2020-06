RTL 102.5 Power Hits Estate 2020: l'evento si terrà il 9 settembre all'Arena di Verona

La quarta edizione di Power Hits Estate, la manifestazione canora organizzata da RTL 102.5 al termine della quale viene premiato il miglior tormentone dell'estate, si svolgerà regolarmente nonostante l'emergenza sanitaria tuttora in corso nel nostro paese.

L'RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 si terrà all'Arena di Verona, il prossimo 9 settembre. L'evento, ovviamente, verrà realizzato nel rispetto delle normative vigenti, di conseguenza, il pubblico non potrà essere presente all'Arena.

Mara Maionchi sarà "la garante" dell'evento come "Regina della Musica" e, ad affiancarla nella conduzione, ci saranno anche Angelo Baiguini, La Zac e Fabrizio Ferrari.

Tra le special guest già annunciate, troviamo Zucchero, Biagio Antonacci e Gianna Nannini.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Mara Maionchi che ha commentato soprattutto il titolo di "Regina della Musica":

Grazie mille, regina è un titolo eccezionale, ma non meritato, non sono neanche la principessa, e niente corona sono una regina repubblicana. Lavoro da tanti anni nella musica, ho conosciuto tanti artisti e sono stata partecipe dei successi, in alcuni casi, e mi fa piacere. E’ un lavoro che ho fatto per tanti anni.