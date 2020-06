Riki, Popclub è il nuovo album

Di Fabio Morasca martedì 16 giugno 2020

Il secondo album di inediti di Riki.

Dopo la partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, al termine della quale si è classificato in ultima posizione con la canzone Lo sappiamo entrambi (non senza qualche polemica), Riki è pronto per pubblicare il suo secondo album di inediti, quarto progetto discografico ufficiale, considerando anche l'EP Perdo le parole e l'album live Live & Summer Mania, pubblicati dal 2017 in poi, dopo la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

Il nuovo album del cantante milanese si intitola Popclub e sarà disponibile a partire dal prossimo 4 settembre. Popclub arriverà a circa tre anni di distanza dal precedente album Mania, uscito nel 2017 e certificato doppio Disco di Platino.

In Popclub, oltre al brano sanremese, sarà contenuto anche un altro singolo già pubblicato in passato da Riki, Gossip, rilasciato nell'ottobre dell'anno scorso.

Prodotto da Riccardo Scirè, l'album sarà disponibile anche in una versione Special Edition, destinata a coloro che hanno pre-ordinato l'album nei mesi di novembre e dicembre 2019. La Special Edition prevede un’esclusiva confezione in alluminio e 5 memo vocali riguardanti le prove di alcuni brani del disco.

Di seguito, trovate la tracklist di Popclub.

Riki, Popclub: la tracklist

1. Margot

2. Strip

3. Idee di noi

4. Lo sappiamo entrambi

5. Da Club

6. Litighiamo

7. PopClub

8. Gossip

9. Piccole cose

10. Come mi vuoi

11. Petali e vocoder

Special Edition

12. Margot (Prova strofa) - 11 Agosto 2019

13. Lo sappiamo entrambi (Prova ritornello con Riccardo Scirè) - 16 Aprile 2018

14. Da Club (Prova special) - 21 Dicembre 2019

15. Piccole cose (Prova ritornello) - 31 Ottobre 2018

16. Come mi vuoi (Prova seconda strofa) - 20 Dicembre 2019