Il bacio di Klimt: il singolo di Emanuele Aloia diventato virale sui social (Testo e Video)

Di Fabio Morasca venerdì 29 maggio 2020

Il testo e il video del singolo di Emanuele Aloia.

Emanuele Aloia è un giovane cantautore torinese di 22 anni che, dopo aver tentato di entrare nella scuola di Amici nel 2017, è riuscito ad ottenere un ottimo successo sui social e sulle piattaforme streaming grazie ai suoi ultimi singoli, Girasoli, Sempre e Il bacio di Klimt, quest'ultimo pubblicato lo scorso 21 aprile.

Il bacio di Klimt, al momento della pubblicazione di quest'articolo, ha raggiunto la posizione numero 12 della classifica Fimi riguardante i singoli. Girasoli, invece, è diventata virale soprattutto grazie a Tik Tok e ha ottenuto oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi 9 milioni di stream su Spotify. Il singolo Sempre, invece, ha raggiunto quota 1,4 milioni di views su YouTube e 1,7 milioni di stream su Spotify.

Anche l'ultimo singolo Il bacio di Klimt, di cui il video ufficiale è stato realizzato e pubblicato durante il periodo di quarantena, è diventato virale su Tik Tok, raggiungendo anche il primo posto nella Viral 50 di Spotify e la top ten della Top 100 Italia di Apple Music.

Di seguito, trovate il testo di Il bacio di Klimt; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Emanuele Aloia - Il bacio di Klimt: il testo

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

E parlavamo dei tuoi esami all'università

Tu che eri come colore e forme per Cézanne

Anche se adesso fuori è buio un giorno smetterà

Con te diventava sole anche una lucciola.

Di tutte quelle che ho incontrato, tu sei l'unica

Che senza fare nulla, mi ha rubato l'anima

Se vuoi tenerla bene, ma un giorno riportala

Ti prego non farle del male, custodiscila.

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia.

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male.

Se vuoi da bere, ti offro un drink

Rompi un bicchiere, sembrava un film

Tu vino bianco, io niente alcool

Cambi discorso, parliamo d'altro

Dimmi che ore sono dai, dimmi che ora siamo noi

Siamo un'ora indietro sai, il resto lo vedremo poi

Siamo un sentimento o un presentimento

Che passato esiste ma il futuro è incerto.

Mentre perdi le parole, cerchi gocce dentro il mare

Come piogge di ricordi che non passerà

Cerchi dentro i tuoi sospiri

Ti senti sempre più sola per assenzio

Come fossi un quadro di Degas.

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male.

Ci siamo persi per riprenderci

Ci siamo scelti per non sceglierci

Ma anche tra mille anni, io sarò ancora qui

Siamo eterni come il bacio di Klimt.

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia.

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male.