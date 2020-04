Bigger Love, John Legend: lyrics, traduzione e testo

Da venerdì 24 aprile entrerà in rotazione radiofonica “Bigger Love”, il nuovo singolo di John Legend e title track del suo prossimo album in uscita in estate.

"Questa canzone è una celebrazione dell’amore, della resilienza e della speranza", racconta Legend, “L'ho scritta l'anno scorso, prima che qualcuno di noi potesse immaginare cosa sarebbe diventato il 2020. Il messaggio del brano e che l'amore può aiutarci a superare questi tempi bui e la musica può trasmetterci gioia e ispirazione. Spero che porti un po’ di luce nelle giornate delle persone.”

Scritta da Legend insieme a Ryan Tedder, Zach Skelton e Cautious Clay, “Bigger Love” segue la pubblicazione di “Actions” e di “Conversations In The Dark”, entrambi inclusi nel nuovo disco della star internazionale.

John Legend ha interpretato “Bigger Love” durante il “One World: Together At Home” lo speciale in streaming di Global Citizen in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità nato per supportare gli operatori sanitari impegnati in prima linea contro la pandemia del Covid-19. Il cantautore è apparso anche nella versione televisiva dell’evento curato da Lady Gaga, insieme a Billie Eilish, Elton John, Lizzo, Maluma, Paul McCartney e Stevie Wonder, per citarne alcuni. Lo speciale digitale e l'evento televisivo sono stati trasmessi sabato 18 aprile su più piattaforme streaming e su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW e iHeartMedia. Per ulteriori informazioni: www.globalcitizen.org/togetherathome.

I don't wanna think about nothing

Just watching you dancing

Feel like the beginning of something

In the end, in the end

All I wanna do is just fall in

I don't wanna think about nothing

Everybody got so much to say

Every time we pushing away

Everyday, a new reason to stay

'Cause we got a big love

Won't ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love

I don't wanna think about nothing

The world feels like it's crumbling

Everyday, another new something

But in the end, in the end

Can't nobody do us in

I just wanna think about loving

'Cause we got a bigger love

Won't ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love

We got a bigger love

Won't ever give it up, no

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

Oh, we got a bigger love

Won't ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

'Cause we got a bigger love

Oh, won't ever give it up, no

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love

Non voglio pensare a niente

Ti sto solo guardando ballare

Sento come l'inizio di qualcosa

Alla fine, alla fine

Tutto quello che voglio fare è semplicemente crollare

Non voglio pensare a niente

Tutti hanno così tanto da dire

Ogni volta che ci allontaniamo

Ogni giorno, un nuovo motivo per restare

Perché abbiamo un grande amore

Non mi arrenderò mai

Abbiamo un biglietto di sola andata per l'amore

Non stiamo andando da nessuna parte ma su

Niente può fermare questo, nessuno può superarci

Abbiamo un amore più grande

Non voglio pensare a niente

Il mondo sembra sgretolarsi

Ogni giorno, un'altra cosa nuova

Ma alla fine, alla fine

Nessuno può farci entrare

Voglio solo pensare all'amore

Perché abbiamo un amore più grande

Non mi arrenderò mai

Abbiamo un biglietto di sola andata per l'amore

Non stiamo andando da nessuna parte ma su

Niente può fermare questo, nessuno può superarci

Abbiamo un amore più grande

Abbiamo un amore più grande

Non mi arrenderò mai, no

Abbiamo un biglietto di sola andata per l'amore

Non stiamo andando da nessuna parte ma su

Niente può fermare questo, nessuno può superarci

Oh, abbiamo un amore più grande

Non mi arrenderò mai

Abbiamo un biglietto di sola andata per l'amore

Non stiamo andando da nessuna parte ma su

Niente può fermare questo, nessuno può superarci

Perché abbiamo un amore più grande

Oh, non mi arrenderò mai, no

Abbiamo un biglietto di sola andata per l'amore

Non stiamo andando da nessuna parte ma su

Niente può fermare questo, nessuno può superarci

Abbiamo un amore più grande