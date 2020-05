Respirare, il singolo inedito di Skioffi (Testo e Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 13 maggio 2020

Il testo e il video del singolo inedito di Skioffi.

Respirare è il singolo inedito pubblicato da Skioffi, l'8 maggio 2020. La nuova canzone del cantautore e rapper 27enne, concorrente della diciannovesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming.

Come ricordiamo, il percorso di Skioffi ad Amici si è interrotto prima della fase serale del programma, al termine della quale ha trionfato la cantante Gaia Gozzi. L'esperienza di Skioffi ad Amici è stata caratterizzata soprattutto dalle polemiche causate da un suo singolo pubblicato in passato, Yolandi, risalente al suo periodo che Skioffi ha definito "trap-trash".

Successivamente, Skioffi ha dato una svolta cantautorale alle sue produzioni, dando un taglio netto con il suo passato. Alcuni inediti presentati da Skioffi ad Amici sono stati Ballare, Parlerò di te e Stupido iPhone.

Tornando a Respirare, su YouTube, è disponibile anche il video ufficiale del nuovo singolo.

Di seguito, trovate il testo del nuovo singolo; cliccando sulla foto in alto, è possibile vedere il video.

Skioffi - Respirare: il testo

Com'è che resti zitta quando stiamo insieme

Com'è che parli solo quando bevi

Mi mandi in fissa e dopo chiamo il mayday

L'amore vive sotto i nostri piedi

Non si può camminare sopra queste nuvole

Non farmi bestemmiare, baby, vieni su di me

Andiamo su al Gianicolo sopra le cupole

Ma tanto Roma non è bella più di te,

Vorrei che tutto qui saltasse in aria

Noi ci salveremo poi

Come se fossimo diversi

Come se fossimo supereroi

Anche se in fondo resti la mia aria

Ma non mi lasci respirare

Perché più voli e più manca l'ossigeno

Ed io ho solo paura di atterrare.

Dimmelo tu io chi sono adesso

Se sono solo un pazzo disonesto

E tu smettila di ridere

Perché sono un pazzo, sì, ma pazzo di te.

Vivo per poterti respirare

Anche se quest'aria mi fa male

Quando urli e tutto resta uguale

Cosa urlo a fare se tu non ascolti mai

Oh oh oh, oh oh oh

Vivo per poterti respirare

Oh oh oh, oh oh oh

Vivo per poterti respirare.

Ci son poeti che hanno raccontato

Le stesse storie che ho cantato io

Ed è da quando che qui ha nevicato

Che porto le braccia come il Cristo a Rio

Tu sei la cosa più bella che ho

La più luminosa stella della sera

La tua voce è il mare con uno tsunami

E non posso domarlo su una barca a vela

Smettila di piangere

Perché se resto qui con te, la notte non serve combattere

Abbiamo sempre sognato di volare e andarcene

Dove la pioggia può cascare per nascondere le lacrime

Lasciare sciogliere la grandine che casca ancora su di noi.

Dimmelo tu io chi sono adesso

Se sono solo un pazzo disonesto

E tu smettila di ridere

Perché sono un pazzo, sì, ma pazzo di te.

Vivo per poterti respirare

Anche se quest'aria mi fa male

Quando urli e tutto resta uguale

Cosa urlo a fare se tu non ascolti mai

Oh oh oh, oh oh oh

Vivo per poterti respirare

Oh oh oh, oh oh oh

Vivo per poterti respirare.