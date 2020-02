Skioffi sta lavorando al nuovo album: la foto su Instagram

Di Alberto Graziola mercoledì 12 febbraio 2020

Skioffi di Amici, su Instagram, conferma di essere al lavoro suo nuovo album

Skioffi sta lavorando al suo album di inediti.

Il cantante di Amici, recentemente escluso dal serale del talent show, ha pubblicato un'immagine che lo vede in studio di registrazione, allegando lo scatto ad una ufficialità:

Sto ufficialmente lavorando al mio disco ! 💿

Negli ultimi mesi, Skioffi era stato al centro di alcune critiche legate a un pezzo del suo passato, Yolandi, finito in mezzo alle polemiche per il testo violento. Ospite a Non è l'Arena, il cantante aveva nuovamente spiegato il suo punto di vista:

"Ovviamente non ho scritto la canzone per giustificare quello che c'era nel testo, è follia! Ho chiesto scusa, in lacrime, perché quello che ho scritto in quella canzone è orrendo. Ovvio che non lo farei più oggi! (...) Questo l'ho già passato ad Amici, non vorrei ripassarlo qui... Ho chiesto scusa... Io ho sempre scritto pezzi d'amore. Scrivendo Yolandi ho voluto dare il massimo della crudeltà, del peggio, una cosa che non aveva mai portato nessuno nell'ambito musicale. Non volevo risultare maschilista, una brutta persona... "