Amami adesso, Giordana Angi: ecco il nuovo singolo

Di Alberto Graziola lunedì 11 maggio 2020

Amami adesso, Giordana Angi: significato canzone e testo

Tra i partecipanti di "Amici speciali", in partenza venerdì 15 maggio 2020, c'è anche Giordana Angi, concorrente dell'edizione 18 del talent show e in gara anche al Festival di Sanremo 2020 andato in onda il febbraio scorso.

In occasione della sua presenza nel programma, la cantautrice ha annunciato l'uscita di un nuovo singolo, intitolato "Amami adesso" e in uscita venerdì 15 maggio 2020.

"Amami Adesso” è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente.

In pre order e pre save da mezzanotte

Voglio essere tua è stato il primo album in studio della cantautrice italiana Giordana Angi, uscito l'11 ottobre 2019.

Il disco è stato poi ristampato il 7 febbraio 2020 con il titolo Voglio essere tua (Sanremo Edition), contenente quattro tracce inedite, compreso il singolo Come mia madre con cui la cantautrice ha partecipato al Festival.