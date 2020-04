Mitra, il primo singolo da solista di Sapobully (Testo e Audio)

Il testo e il video del singolo d'esordio da solista di Sapobully.

Sapobully è un rapper lucano di 21 anni, noto per aver raggiunto il successo con gli FSK Satellite, collettivo trap composto anche dai rapper Taxi B e Chiello Fsk, che ha ottenuto la certificazione di Disco d'Oro grazie al primo album in studio intitolato FSK Trapshit.

Il 24 aprile 2020, Sapobully ha pubblicato il suo primo singolo da solista intitolato Mitra, prodotto da Greg Willen, produttore di quasi tutte le canzoni pubblicate fino ad ora dagli FSK Satellite.

Il testo di Mitra è coerente con le tematiche presenti nel primo album degli FSK Satellite, temi comuni e ricorrenti anche per quanto riguarda altri artisti trap.

Di seguito, trovate il testo di Mitra; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Sapobully - Mitra: il testo

Questa bitch vuole cocaine da Sapobully

Il mio amico se la tira come un mitra

La sto tirando come un Ferrari bianco

Vendevo sassi senza partita IVA

Questa bitch vuole cocaine da Sapobully

Il mio amico sta tirando come un mitra

La scopo fatto di ketch come un cavallo

Sto girando con la Colombia nel caz*o.

Lean nel cup

Molly water

Sippo senza soda

Collana nuova

Vestito alta moda

Tiro senza coca

Chain da 10mila

Senza fare una rapina

Ho visto tossici in fila

Perché la piazza era mia.

Questa bitch vuole cocaine da Sapobully

Il mio amico se la tira come un mitra

Ora sto tirando come un Ferrari bianco

Vendevo sassi senza partita IVA

Questa bitch vuole cocaine da Sapobully

Il mio amico sta tirando come un mitra

La scopo fatto di ketch come un cavallo

Sto girando con la Colombia nel caz*o.

Gang

Giro solo col gang

4L i miei chain

Non parlarmi di roba

Tu non puoi starmi sopra

Tiro senza coca.