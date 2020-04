Dani Faiv: Scusate è il nuovo EP, disponibile a sorpresa dal 30 aprile 2020

Di Fabio Morasca mercoledì 29 aprile 2020

Il nuovo EP di Dani Faiv.

Sono giorni ricchi di novità per Dani Faiv e i suoi fan. Il rapper spezzino, infatti, durante la giornata di ieri, ha svelato i dettagli di quello che sarà il suo terzo album ufficiale di inediti, Scusate Se Esistiamo, che sarà disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming a partire dal prossimo 29 maggio.

In molti hanno notato subito che, nella tracklist definitiva dell'album, non erano presenti gli ultimi due singoli pubblicati da Dani Faiv: In Peggio e Cioilflow, quest'ultimo realizzato con la collaborazione di Salmo.

Il mistero è stato svelato oggi: oltre a Scusate Se Esistiamo, infatti, Dani Faiv pubblicherà anche l'EP Scusate che sarà disponibile a partire da giovedì 30 aprile 2020.

Nell'EP, oltre ai precitati singoli In Peggio e Cioilflow, saranno presenti anche altri 5 brani inediti. Nella tracklist, svelata tramite i canali ufficiali social del rapper, figurano collaborazioni con Jake La Furia, Lazza, Nitro, Hell Raton e Jack The Smoker. Le canzoni sono state prodotte da Kanesh e da Strage, fatta eccezione per Machete Mob, prodotta da Low Kidd.

Per quanto riguarda i precedenti EP o mixtape realizzati da Dani Faiv, sono da ricordare il mixtape di debutto, Teoria del contrario, pubblicato nel 2016, e il mixtape 9 Days to Kill, realizzato da Dani Faiv insieme a Strage, Blaze, Lanz Khan e Jangy Leeon.

Di seguito, trovate la tracklist di Scusate.

Dani Faiv - Scusate EP: la tracklist

1. In Peggio

2. Cioilflow feat. Salmo

3. Polvere e Detriti feat. Jake La Furia

4. Oggi No

5. Facce Finte

6. Machete Mob feat. Lazza, Nitro, Hell Raton, Jack The Smoker

7. Super