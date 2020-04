Dani Faiv, Scusate Se Esistiamo è il nuovo album

Di Fabio Morasca mercoledì 29 aprile 2020

Il nuovo album di Dani Faiv.

A partire dal prossimo 29 maggio, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo album di Dani Faiv, il rapper spezzino che, recentemente, ha pubblicato i singoli In Peggio e Cioilflow (quest'ultimo, con la collaborazione di Salmo).

L'album si intitolerà Scusate Se Esistiamo e sarà composto da 11 tracce. Per quanto riguarda i featuring, per quest'album, Dani Faiv ha collaborato con Vegas Jones, Gemitaiz, Shiva, Fabri Fibra, Luana e con il comedian, Filippo Giardina. Per quanto riguarda le produzioni, Dani Faiv ha lavorato soprattutto con Kanesh e con Strage ma anche con Yves the Male, Frenkie G, Q3000 e con Gemitaiz, presente nel disco, quindi, anche in veste di producer.

Tramite i propri canali ufficiali social, Dani Faiv ha anche svelato la copertina dell'album che sarà pubblicato su etichetta Machete Empire Records/Sony Music.

Scusate Se Esistiamo sarà il terzo album di inediti di Dani Faiv che arriverà a circa un anno e mezzo di distanza da Fruit Joint + Gusto, riedizione del secondo album di Dani Faiv, Fruit Joint, pubblicato nel 2018. Il primo album in assoluto di Dani Faiv, invece, è stato The Waiter, pubblicato nel 2017.

Di seguito, trovate la tracklist di Scusate Se Esistiamo (i precitati singoli In Peggio e Cioilflow non sono presenti nel disco).

Dani Faiv - Scusate Se Esistiamo: la tracklist

1. Intro (Estinzione)

2. Kyte sul Tempo feat. Vegas Jones

3. Freddy Friendly feat. Gemitaiz

4. Weekend a Miami feat. Shiva

5. Canna e Playstation

6. Mosche Depresse (skit Filippo Giardina)

7. Aria feat. Fabri Fibra

8. Pezzo Grosso

9. Easy feat. Luana

10. Buonanotte

11. Outro (Niente di Speciale)