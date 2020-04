Zucchero, Canta la Vita: l'esibizione al Colosseo per il 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra

Di Fabio Morasca giovedì 23 aprile 2020

L'esibizione di Zucchero al Colosseo con la canzone inedita Canta la Vita.

Mercoledì 22 aprile 2020, in occasione del 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), Zucchero si è esibito a Piazza del Colosseo, a Roma, ovviamente deserta a causa dell'emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia di COVID-19, attualmente in corso in tutto il mondo, presentando, per la prima volta in assoluto, l'inedito Canta la Vita, versione italiana di Let your love be known, singolo degli U2 pubblicato lo scorso 17 marzo, dedicato a tutti coloro che stanno lottando contro il Coronavirus.

L’esibizione di Zucchero è andata in onda durante la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet.

Zucchero e Bono Vox sono legati da un'amicizia di lunga data. In alcune occasioni, il bluesman emiliano e il leader degli U2 hanno anche collaborato artisticamente come nel caso di Streets of Surrender (S.O.S.), versione in lingua inglese del singolo Ci si arrende, contenuto nell'album Black Cat.

Zucchero ha svelato com'è nata questa nuova collaborazione:

Questa canzone è nata nella fase iniziale dell’emergenza. Quando ho sentito Bono, eravamo entrambi molto scossi dalla drammaticità del momento che il Nord Italia stava vivendo. Però quello che ci ha colpito è stata la reazione delle persone, vederle e sentirle sui balconi cantare. Quindi ci siamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa per sottolineare che il canto è una grande forma di resistenza. In un dramma come quello che stiamo vivendo, attraverso il canto si può essere più vicini, si può reagire insieme, in tutte le parti del mondo. La musica, attraversa i muri ed accorcia le distanze.

