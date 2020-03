Zucchero, La canzone che se ne va è il nuovo singolo (Testo e Audio)

martedì 31 marzo 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Zucchero.

Contrariamente a quanto annunciato ufficialmente in un primo momento, il nuovo singolo di Zucchero, attualmente in rotazione radiofonica, nuovo estratto dall'album D.O.C., non è Sarebbe questo il mondo ma La canzone che se ne va, terzo estratto dopo Freedom e Spirito nel buio.

Zucchero ha parlato di questo brano con le seguenti dichiarazioni che sono un chiaro riferimento al difficile momento che tutti noi stiamo attraversando: "E' un brano di speranza: la canzone, il canto, il cantare insieme è speranza. 'Una luce fa luce laggiù, vedi? La canzone fa luce laggiù, vedi?'. La canzone attraversa le case, il telefono, le paure, resiste oltre le distanze, che spero si riavvicineranno presto".

Di seguito, trovate il testo de La canzone che se ne va; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare il brano.

Zucchero - La canzone che se ne va: il testo

Lei se ne va da me

Non ha catene al cuore

E piange lacrime di un altro dolore

Lei se ne va da me

Come un diamante fatto di sole

Prima di luce, era carbone.

E la canzone che se ne va non ha padroni

Guarda come se ne va

S'alza e se ne va, da noi

Lei, che siamo noi, va via

Vola, se ne va da noi

La canzone che sa di noi va via.

Lei dice, prendimi

Prendi il meglio di me, prima che io diventi neve

Un soffio che scompare, poi tornerà

Un bacio sulla pelle di notte verrà

Ma il vento che si increspa al mattino, chissà

E lascia un profumo che non va più via.

S'alza e se ne va da noi

Lei, che siamo noi, va via

Vola, se ne va da noi

La canzone che sa di noi va via.

Piangi, ridi, vivi

She's never gonna let you down

Sogna, vola, vivi

She's never gonna let you down.

S'alza e se ne va da noi

Lei, che siamo noi, va via

Vola, se ne va da noi

I hope you understand

Come un miracolo

Return, return, return

Lei va via

Vola e se ne va da noi.

Una luce fa luce laggiù, vedi

La canzone fa luce laggiù, vedi.