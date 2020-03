No time for Love like now, Michael Stipe: ascolta la demo della nuova canzone

Di Alberto Graziola lunedì 30 marzo 2020

Ascolta No time for Love like now, Michael Stipe: traduzione e lyrics

"Primo ciak!"

Queste le parole della versione pubblicata su YouTube da Michael Stipe. "Questa è la traccia demo" ha specificato il cantante dei R.E.M., pubblicando il brano. Il pezzo è nato con la collaborazione di Aaron Dessner dei National.

Una volta completata, No time for Love like now, segnerebbe la terza canzone solista di Stipe negli ultimi mesi, dopo "Your Capricious Soul" e "Drive to the Ocean".

In apertura post potete ascoltare la traccia nella sua versione demo, a seguire testo e traduzione:

No time for Love like now, Michael Stipe, Lyrics

no time for breezy

no time for arguments

no time for love like now

there’s no time in the bardo

no time in the in-between

no time for love like now

there’s no time for dancing

there’s no time for undecideds

no time for love like now

where did this all begin to change

the lockdown memories can’t sustain

this glistening, hanging free fall

i turned away from the glorious light

i turned my head and cried

whatever waiting means in this new place

i am waiting for you

there’s no time for honey

no time for psalms and thresholds

whisper a sweet prayer sigh

where did this all begin to change

the lockdown memories can’t sustain

this glistening, hanging free fall

i turned away from the glorious light

i turned my head and cried

whatever waiting means in this new place

i am waiting for you

your voice is echoing love love love love love

i hear it far far away

and i am waiting for you

i am waiting for you

whatever waiting means in this new place

i am waiting for you

i am waiting for you

No time for Love like now, Michael Stipe, Traduzione

non c'è tempo per la brezza

non c'è tempo per litigare

non c'è tempo per l'amore adesso

non c'è tempo nel bardo

non c'è tempo nel mezzo

non c'è tempo per l'amore come adesso

non c'è tempo per ballare

non c'è tempo per gli indecisi

non c'è tempo per l'amore adesso

dove ha iniziato a cambiare tutto questo

i ricordi di blocco non possono sostenere

questa caduta libera scintillante e sospesa

mi allontanai dalla luce gloriosa

ho girato la testa e ho pianto

qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo posto

Ti sto aspettando

non c'è tempo per il miele

non c'è tempo per salmi e soglie

sussurrare un dolce sospiro di preghiera

dove ha iniziato a cambiare tutto questo

i ricordi di blocco non possono sostenere

questa caduta libera scintillante e sospesa

mi allontanai dalla luce gloriosa

ho girato la testa e ho pianto

qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo posto

Ti sto aspettando

la tua voce fa eco amore amore amore amore amore

lo sento molto lontano

e ti aspetto

Ti sto aspettando

qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo posto

Ti sto aspettando

Ti sto aspettando