Gianni Bismark, Nati Diversi è il nuovo album

Dal 27 marzo 2020, è disponibile il terzo album di inediti di Gianni Bismark, il rapper romano lanciato dalla Triplosette Entertainment, l'etichetta fondata dalla Dark Polo Gang e dal produttore Sick Luke.

Il nuovo album di Gianni Bismark si intitola Nati Diversi, è stato pubblicato su etichetta Universal Music Italia/Bomba Dischi/Triplosette Entertainment ed è stato lanciato dal singolo Gianni Nazionale, pubblicato lo scorso 6 marzo.

Nati Diversi arriva dopo l'album d'esordio intitolato Sesto Senso e dopo il secondo album Re senza Corona, primo album pubblicato per una major, rilasciato nel gennaio 2019.

Per questo suo nuovo lavoro, il rapper della Garbatella ha collaborato con Tedua, Geolier, Franco126 e Quentin40. Le produzioni, invece, sono state curate da G Ferrari, produttore di 7 tracce su 12 e produttore del precedente album di Gianni Bismark, dagli Enemies, da Chris Nolan, da Drone126 e da Sick Luke.

Il rapper romano ha spiegato così il titolo dell'album:

E' un omaggio a tutte quelle persone che si sentono vere in un mondo troppo spesso oggi fatto di costruzioni e finzione. Viviamo circondati da falsi ben costruiti che si mostrano ogni giorno sui social network in un modo ma che nella vita reale non assomigliano affatto ai personaggi che si sono costruiti.