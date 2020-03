Never seen the rain, il nuovo singolo di Tones and I (Testo, Traduzione e Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 25 marzo 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Tones and I.

Never seen the rain è il nuovo singolo di Tones and I, la cantante australiana che ha conquistato il mondo con la sua hit Dance Monkey.

Never seen the rain è una canzone contenuta nell'EP di Tones and I intitolato The kids are coming. Come singolo, è stato pubblicato nel luglio 2019 ma la canzone sta scalando le classifiche italiane soltanto di recente.

Con Dance Monkey, Tones and I ha raggiunto la certificazione di triplo Disco di Platino in Italia, alla quale vanno aggiunte altre certificazioni, multiplatino o di diamante, ottenute in ben quindici paesi nel mondo. Dance Monkey è anche il brano più cercato di sempre su Shazam e ha superato i 2 miliardi di streaming sulle varie piattaforme.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Never seen the rain; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video ufficiale.

Tones and I, Never seen the rain: il testo

All your life now

You couldn't be mad about it

You've been sailing, sailing‚ ooh

You couldn't be sad about it

And it's been all this time

And you haven't lived without it

You are shining‚ shining‚ it seems though

That your life, you've found it.

No, but you never

No‚ you never seen the rain

No, but you never, no‚ you never seen the rain

And it gets you down

But that's okay

You've been pushed 'round

You feel the pain

And when you fall

Just lean on me

'Cause you've never known

Never seen

Never smelt

Never felt

The rain, rain

Never felt the rain, rain, rain.

It's a cold dark night and

No one's tryin' to find ya

You're just coasting, coasting by

'Cause nothing seems to mind ya.

No, but you never

No, you never seen the rain

No, but you never, no, you never seen the rain

And it gets you down

But that's okay

You've been pushed 'round

You feel the pain

And when you fall

Just lean on me

'Cause you've never known

Never seen

Never smelt

Never felt

The rain, rain

Never felt the rain, rain, rain.

And it gets you down

But that's okay

You've been pushed 'round

You feel the pain

And when you fall

Just lean on me

'Cause you've never known

Never seen

Never smelt

Never felt

The rain, rain

Never felt the rain, rain, rain.

Tones and I, Never seen the rain: la traduzione

Tutta la tua vita adesso

Non potresti andarne pazzo

Sei stato a navigare, navigare, ooh

Non potresti esserne triste

Ed è stato tutto questo tempo

E non hai vissuto senza di lei

Stai splendendo, splendendo, però sembra

Che la tua vita, l'hai trovata.

No, ma tu mai

No, non hai mai visto la pioggia

No, ma non hai mai, no, non hai mai visto la pioggia

E ti fa cadere

Ma va bene

Sei stato spinto in giro

Senti il ​​dolore

E quando cadi

Appoggiati a me

Perché non l'hai mai saputo

Mai visto

Mai odorato

Mai sentito

La pioggia, la pioggia

Non ho mai sentito la pioggia, la pioggia, la pioggia.

È una fredda notte buia e

Nessuno sta provando a trovarti

Stai solo procedendo, procedendo

Perché nulla sembra importarti.

No, ma tu mai

No, non hai mai visto la pioggia

No, ma non hai mai, no, non hai mai visto la pioggia

E ti fa cadere

Ma va bene

Sei stato spinto in giro

Senti il ​​dolore

E quando cadi

Appoggiati a me

Perché non l'hai mai saputo

Mai visto

Mai odorato

Mai sentito

La pioggia, la pioggia

Non ho mai sentito la pioggia, la pioggia, la pioggia.

E ti fa cadere

Ma va bene

Sei stato spinto in giro

Senti il ​​dolore

E quando cadi

Appoggiati a me

Perché non l'hai mai saputo

Mai visto

Mai odorato

Mai sentito

La pioggia, la pioggia

Non ho mai sentito la pioggia, la pioggia, la pioggia.